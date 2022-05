CEOE intenta tumbar la reforma urgente de los autónomos que ya tramita Escrivá

La CEOE maniobra para intentar tumbar la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha puesto en marcha de manera unilateral y por la vía de urgencia. Como adelantó La Información, el Ministerio ha sacado a audiencia pública un real decreto que modifica varios reglamentos de la Seguridad Social para, entre otros asuntos, obligar a los trabajadores por cuenta propia a facilitar una previsión de ingresos en el momento de darse de alta en el sistema. Un texto que la patronal rechaza tanto por el fondo como por la forma en la que se está tramitando y contra el que la organización empresarial ya ha presentado alegaciones, según ha podido averiguar este medio.

Fuentes de la cúpula de la CEOE confirman que esta semana han presentado una alegación conjunta con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y con la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) al proyecto de real decreto que está en audiencia pública hasta este mismo jueves, cuando precisamente finaliza el plazo para hacer aportaciones. "Hemos analizado el texto y acordado una posición conjunta de las tres organizaciones empresariales", explican las fuentes consultadas, que especifican que esa postura común se ha trasladado al Ministerio en forma de alegación por la vía administrativa reglamentaria.

La patronal considera que el desarrollo reglamentario no puede ser anterior a la propia norma que regula el sistema, que en la actualidad está siendo negociada en la mesa de diálogo social constituida a tal efecto. Y ese es el argumento en el que basan una alegación con la que pretenden frenar las modificaciones que plantea el Ministerio en ese real decreto. La ley establece que quienes presenten alegaciones en el trámite de audiencia pública tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, si bien todo apunta a que Escrivá seguirá adelante con su plan, pues este martes recibió la autorización del Consejo de Ministros para la tramitación administrativa urgente del real decreto y su intención es que estas modificaciones técnicas sirvan para complacer a Bruselas si no logra un acuerdo para la reforma total del sistema en el plazo comprometido, que finaliza el 30 de junio.

El titular de Seguridad Social pretende con este movimiento acelerar las modificaciones administrativas que van a ser necesarias para desplegar el nuevo marco legislativo, que todavía no se ha acordado en la mesa de diálogo social con las organizaciones patronales y sindicales. Es una tarea que dejaron pendiente en el real decreto ley del Estatuto del Artista aprobado a finales del pasado mes de marzo, que en una disposición adicional habilitó al Gobierno a llevar a cabo las adaptaciones necesarias para ajustar las condiciones de inclusión de los autónomos en la Seguridad Social, reforzar la información que debe facilitar este colectivo sobre sus ingresos reales y permitirles cambiar de base de cotización con mayor frecuencia.

Pero esta estrategia no ha sentado bien ni a la patronal, ni a los sindicatos. Desde ATA denuncian que el Ministerio no les ha consultado sobre el contenido de este real decreto, así como desde la asociación de autónomos UPTA, vinculada a UGT. Mientras, fuentes de UATAE, ligada a CCOO, afirman que ellos sí fueron consultados al respecto, aunque aseguran no haber hecho aportaciones al texto. En cualquier caso, en ambos flancos de la mesa consideran que primero se debe abordar la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y después regular las diferentes implicaciones en el sistema. "Sin ley no puede haber reglamento", zanjan.

Uno de los puntos más polémicos del real decreto que ya tenía redactado el Ministerio el pasado 12 de mayo es el que obliga a los autónomos a "efectuar una declaración de los rendimientos económicos que prevean obtener por su actividad económica o profesional" en el momento en el que soliciten su alta en el RETA. En la memoria del análisis de impacto normativo se avanza que "los datos indicados posibilitarán la futura implantación de esa nueva forma de cotización por rendimientos respecto a los distintos colectivos de trabajadores por cuenta propia". El proyecto concede además un plazo transitorio para comunicar esos datos que finalizará el 31 de octubre de 2023.

Un "sencillo trámite" en el móvil

El propio Escrivá explicaba este martes en su cuenta de Twitter que el nuevo sistema será "muy flexible para adaptarse a las variaciones de negocio de los autónomos", que "harán una previsión inicial con un sencillo trámite en su móvil". El ministro contestaba así a un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que le acusaba de vivir "lejos de la realidad" por plantear esta reforma. El titular de la Seguridad Social aseguraba además que este sistema fue "pactado con asociaciones en 2021", pero el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se pronunciaba tajantemente contra esa afirmación: "Mi organización no pactó con nadie esto", le respondía en un mensaje a través de la misma red social.

El nuevo sistema, pactado con asociaciones en 2021, será muy flexible para adaptarse a las variaciones de negocio de l@s autónom@s.Harán una previsión inicial con un sencillo trámite en su móvil

Fuera de la realidad estuvo la CAM en pandemia con ayudas que se bloqueaban en 2 días https://t.co/LpEvFBPuL1 — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) May 24, 2022

"Si el Gobierno ha tenido que corregir su previsión del PIB a los cuatro meses y rebajarla un 40%, cómo va a saber un autónomo cuánto va a ingresar en 2023", añadía Amor en el mismo tuit. El problema que detecta ATA en esta modificación que plantea el Ministerio es la enorme dificultad a la que se van a enfrentar los trabajadores por cuenta propia para prever lo que van a ingresar en el ejercicio siguiente. "Un poco más de realismo, de calle y de espíritu empresarial", espetaba a Escrivá en otro mensaje el presidente de ATA, que insistía en el mensaje: "¡Somos autónomos, no pitonisos!".

Este inusual movimiento de Escrivá para modificar un reglamento antes de que se apruebe la ley que se pretende desarrollar complica todavía más si cabe la negociación con las asociaciones de autónomos. El Ministerio ha convocado este mismo jueves a ATA, UPTA y UATAE a una nueva reunión, aunque se trata de la mesa "técnica". "En aras de que la negociación avance y sea resolutiva, hay reuniones de perfil más técnico donde se sondea el margen que hay para luego avanzar más políticamente", explican fuentes inmersas en las negociaciones. En el último encuentro las partes acordaron renunciar a la implantación progresiva del nuevo sistema a lo largo de nueve años y empezar diseñando un esquema de tramos de cotización a tres años para evaluar después el despliegue completo de la reforma.