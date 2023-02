Cheque de 200 euros: casos en los que te pueden embargar la ayuda del Gobierno

El cheque de 200 euros ya tiene fecha de cobro. La Agencia Tributaria publica la fecha exacta en la que se hará el pago único de la ayuda impulsada desde el Gobierno de España para hacer frente a la elevada tasa de inflación, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, los potenciales beneficiarios de esta medida anticrisis deben tener en cuenta que la cuantía a percibir mediante transferencia bancaria puede ser embargada en algunos casos en concreto.

Y es que, para empezar, el cheque de 200 euros entraría directamente en los bienes embargables, aunque si bien es cierto que hay que tener en cuenta que existen unas limitaciones a la posibilidad de embargo de las prestaciones sociales que percibe un ciudadano. Este punto se recoge en el artículo 169 de la Ley General Tributaria. También se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607.

Sin embargo, dentro de la propia norma, existen limitaciones. Por ejemplo, no se podrá embargar aquel importe que no supere el Salario Mínimo Interprofesional. Recordemos que el SMI, aprobado en febrero de este año por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es de 1.080 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.

¿En qué casos me pueden embargar la ayuda de 200 €?

La Agencia Tributaria se reserva el derecho al embargo si la persona beneficiaria tiene deudas con la Administración Pública. En estos casos, Hacienda puede retener los bienes a través de la 'diligencia de embargo'.

Para ser más exactos, se trata de una notificación que emite la AEAT cuando una persona física o jurídica tiene deudas o facturas pendientes de pago, por lo que se procede al embargo si se han agotado los plazos de liquidación y pago de dichas deudas.

Según recoge la Ley General Tributaria en el artículo 169, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:

El importe de la deuda no ingresada.

Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro.

Los recargos del período ejecutivo.

Las costas del procedimiento de apremio.

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, cabe destacar que la normativa argumenta que no se podrá embargar aquel importe que no supere el Salario Mínimo. De tal manera que los bienes se embargarán por el siguiente orden:

Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.

Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

Sueldos, salarios y pensiones.

Bienes inmuebles.

Intereses, rentas y frutos de toda especie.

Establecimientos mercantiles o industriales.

Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

Bienes muebles y semovientes.

Créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.

Por lo tanto, si el interesado de la ayuda de 200 euros tiene una multa de tráfico, impuestos impagados o cualquier otra deuda con Hacienda o con alguna Administración Pública, se expone a que le embarguen el cheque de 200 euros, siempre que sus ingresos mensuales superen el Salario Mínimo.

¿Cómo saber si te han aprobado el cheque de 200 euros?

Para conocer el estado de solicitud de la ayuda, tan solo hay que acceder a la sede digital de la Agencia Tributaria y hacer clic en 'Consulta de solicitudes presentadas'. A este apartado se deberá acceder mediante el DNI electrónico o el certificado digital o Cl@ve PIN.

¿Cuándo se empieza a cobrar la medida anticrisis del Gobierno?

El organismo público ha establecido un plazo de tres meses para cobrarlo, que comienza a contar desde el mismo día 31 de marzo, esto es, lo que coincide con el último día para presentar el formulario online. Esto significa que el abono podría comenzar a realizarse entre los meses de abril, mayo y junio. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha establecido una fecha máxima para que los potenciales beneficiarios reciban la cuantía. Será hasta el 30 de junio de 2023. Además, el ingreso se realizará en un único pago y mediante una transferencia bancaria a nombre de la persona a la se le haya aprobado el cheque de 200 euros.