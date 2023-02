Cheque de 200 euros: ¿puedo pedir la ayuda si vivo con mis padres o abuelos?

Arranca este mismo miércoles el plazo para solicitar el nuevo cheque de 200 euros a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, con la ventaja que se puede acceder desde el móvil y sin Cl@ve PIN. Sin embargo, en su primer día de arranque, son muchos los posibles beneficiarios que se preguntan en estos momentos si pueden pedir la nueva ayuda de 200 euros si viven con sus padres o abuelos. Pues bien, la respuesta es que sí, aunque se deberá de cumplir con ciertos requisitos.

En primer lugar, es de vital importancia saber que esta medida anticrisis para comprar alimentos impulsada desde el Gobierno de España está pensada para personas de bajos ingresos y patrimonio. Para ello, los solicitantes, ya sean trabajadores por cuenta propia o ajena, o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo residentes en España no pueden haber superado los 27.000 euros brutos de renta en 2022. Además, su patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebasará los 75.000 euros. Y he aquí el quid de la cuestión.

¿Puedo pedir la ayuda de 200 € si vivo con mis padres o abuelos?

Sí, aunque se debe tener en cuenta que para el cálculo de importes se debe sumar la renta y el patrimonio de las personas que convivan en el mismo domicilio:

Para tener derecho a la ayuda es necesario que en 2022 no se superen 27.000 euros íntegros de rentas (es decir, el importe bruto sin descontar gastos ni retenciones) y 75.000 euros de patrimonio a 31 de diciembre de 2022 (descontando la vivienda habitual). Para el cálculo deben sumarse las rentas y el patrimonio de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio:

El propio beneficiario.

Su cónyuge o pareja de hecho.

Los descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros.

Ascendientes hasta segundo grado por línea directa (padres y abuelos).

Por lo tanto, no tendrán derecho a la ayuda, si durante el 2022, alguna de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio: beneficiario; cónyuge; pareja de hecho inscrita en el registro de uniones de hecho; descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros (excluidas las exentas); y ascendientes hasta segundo grado por línea directa (los padres y abuelos), sumen las rentas y el patrimonio establecido en la norma.

Por otra parte, en lo que se refiere a la documentación a presentar, en principio no hará falta, ya que la Seguridad Social y otros organismos públicos remitirán a la AEAT la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar la ayuda paracomprar alimentos. No obstante, deberá aportar documentación justificativa si marca la casilla "No presto mi consentimiento para la consulta de los Registros de parejas de hecho". La documentación justificativa de dicha circunstancia se aportará a través del apartado "Aportar documentación complementaria" consignando el CSV del justificante de la solicitud presentada.

Cómo solicitar el cheque de 200 euros: formulario online

El formulario electrónico se encuentra disponible en el apartado de información destacada de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y en él únicamente será necesario cumplimentar los datos identificativos y domicilio del solicitante y de las personas que conviven en el hogar, así como un teléfono de contacto y el número de la cuenta bancaria para hacer efectivo el pago de la ayuda. Por otro lado, cabe recordar que la solicitud permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo, día inclusive.

¿Cuándo se paga?

La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de tres meses desde su resolución.

¿Quién no puede acceder a esta medida anticrisis del Gobierno?

No tienen derecho al cheque de 200 euros quienes, a 31 de diciembre de 2022: