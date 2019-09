'Chiringuitos' financieros: estas son las claves para detectarlos

El fraude o el engaño existe en cualquier ámbito, también al realizar inversiones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) insiste a menudo en la existencia de los denominados ‘chiringuitos financieros’ y avisa de los riesgos que pueden suponer. Se trata de entidades que actúan en los mercados de valores sin la autorización de la CNMV o del Banco de España. Pese a la advertencias, siguen existiendo y algunos inversores caen en el engaño. Estas son las claves para detectarlos.

En concreto, estas entidades actúan en los mercados de valores prestando servicios de inversión, como la recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión, o realizando actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva (IIC). Estas funciones pueden llevarse a cabo por las entidades registradas porque son las que cuentan con la autorización de la CNMV. Esto implica que cumplen los requisitos exigidos, capital suficiente, organización o medios adecuados, entre otros, y están sujetas a los controles de organismos supervisores.

El riesgo de realizar una inversión a través de estas entidades está en que en la mayoría de los casos la aparente prestación de los servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus 'víctimas', haciéndoles creer que están realizando una inversión de alta rentabilidad. Además, quienes confíen en estos ‘chiringuitos’, al perder su inversión, no podrán recurrir a ningún mecanismo de protección.

Para evitar estas situaciones, antes de realizar una inversión es importante tomar precauciones. En primer lugar es importante verificar la autenticidad de la entidad con la que vas a invertir, investigar si está legalmente registrada y cumple los requisitos de los supervisores. Desde la CNMV señalan que, ante cualquier duda, es importante preguntar, obtener la información por escrito y “mantener una actitud activa”.

Los productos que suelen utilizar para atraer inversores suelen ser bastante atractivos, por lo que hay que desconfiar de altas rentabilidades sin riesgo, conocer cuáles son las comisiones y gastos en los que se incurrirá y conocer bien el producto que le ofrecen contrastando la información.

Igualmente, los ‘chiringuitos financieros’ a menudo utilizan técnicas específicas para captar clientes. Entre ellas, llamadas o correos inesperados, urgencia en la inversión, afinidad personal, esquemas piramidales o bonificaciones de entrada. Ante estas situaciones también se debe desconfiar. Además, en muchas ocasiones permiten realizar la inversión sin solicitar información a los futuros inversores. Esto es una señal clara de fraude, ya que los intermediarios financieros deben evaluar la conveniencia e idoneidad a través de un perfil o cuestionario.

En caso de darse cuenta de que se trata de un caso de fraude, no siempre es posible recuperar el dinero. No obstante, es importante no realizar nuevas aportaciones e intentar captar señales antes de tiempo para evitar que sea demasiado tarde. En cualquier caso, se debe notificar a la CNMV sobre la situación y denunciar los hechos.