Cinco bancos que no cobran comisiones de mantenimiento ni piden la nómina

Abrir una cuenta bancaria puede salir muy caro. Algunos bancos pueden llegar a cobrar más de 200 euros al año por el mantenimiento de sus cuentas, a menos que el cliente acepte cumplir una lista de requisitos. Domiciliar la nómina suele ser la condición básica, pero algunas entidades obligan, incluso, a contratar un seguro o un fondo de inversión.

Sin embargo, mientras que algunos clientes tienen que hacer malabares cada mes para esquivar las comisiones, otros pueden dormir tranquilos porque saben que su banco no les cobra ni un euro por el mantenimiento de sus cuentas y no les pide nada a cambio. Efectivamente, hay cuentas corrientes que son gratis, incluso aunque no se domicilie una nómina, según explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado el mercado en busca de los mejores bancos sin comisiones.

Openbank

El banco online no cobra comisiones de mantenimiento y no obliga a cumplir ningún requisito. Para contratar la cuenta corriente de Openbank solo hay que ser mayor de edad y residir en España. Nada más. La cuenta permite hacer transferencias en euros gratis, sacar dinero en más de 7.000 cajeros españoles, pagar con el móvil y enviar dinero por Bizum. Además, los clientes de Openbank recibirán una tarjeta de débito sin comisiones de emisión ni de renovación.

A través de su app, se puede hacer un seguimiento de los movimientos de la cuenta, activar o desactivar las tarjetas, ver los gastos por categorías o, incluso, ver el saldo de las cuentas abiertas en otros bancos.

EVO

La popular Cuenta Inteligente de EVO no tiene comisiones ni condiciones, es decir, que es gratis sin necesidad de domiciliar una nómina ni recibos. EVO tampoco cobra por emitir transferencias SEPA ni por la Tarjeta Inteligente. Esta tarjeta permite pagar a débito y a crédito, según lo que prefiera su titular en cada momento, y sacar dinero gratis en miles de cajeros en España y en el extranjero.

Al tratarse de un banco online, sus clientes pueden gestionar sus finanzas por su web o su app, ver sus gastos, decidir cómo quieren pagar sus compras, enviar dinero por Bizum… EVO también permite pagar las compras con el móvil y, además, permite ahorrar un 2% en gasolineras Galp.

N26

La cuenta corriente estándar de N26 no tiene gastos de mantenimiento ni de administración ni condiciones de vinculación. La tarjeta de débito tampoco tiene comisiones anuales, pero es virtual. Lo que significa que hace falta vincularla a Apple Pay o a Google Pay para sacar dinero o pagar en comercios. Si el cliente quiere, puede pedir una física, pero tendrá que pagar 10 euros.

Esta entidad fintech, que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, aunque sus cuentas tienen IBAN español, permite sacar dinero gratis tres veces al mes en cualquier cajero de España y del resto de los países de la eurozona. Además, no cobra comisiones al pagar con tarjeta en otra divisa, por lo que es una candidata a tener en cuenta para viajar.

Abanca

La Cuenta Clara de Abanca es otra opción para aquellos que no quieren ataduras. No tiene gastos de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito gratis y permite hacer transferencias sin coste. Los titulares de la cuenta pueden sacar dinero en miles de cajeros en España y, además, los menores de 35 años pueden hacer cinco reintegros gratis al mes en el extranjero.

Para abrirla no hace falta domiciliar una nómina, solo ser nuevo cliente y contratarla por Internet. No obstante, aquellos que decidan domiciliar su sueldo se llevarán 300 euros de regalo, explican fuentes de HelpMyCash. Para conseguirlos, solo hay que domiciliar una nómina de al menos 1.200 euros y mantenerla durante dos años.

Abanca permite enviar dinero por Bizum, pagar con el móvil, ver informes de gastos y redondear el importe de las compras pagadas con tarjeta para ahorrar las vueltas de forma automática.

Imagin

Cerramos la lista de bancos que no cobran comisiones con Imagin, la banca móvil de CaixaBank. No tiene gastos de mantenimiento ni por emitir transferencias y no cobra por las tarjetas. No exige ningún tipo de vinculación.

La cuenta de Imagin solo puede gestionarse a través de la app (no tiene plataforma web). Entre otras ventajas, permite disfrutar de descuentos en compras y sacar dinero en todos los cajeros de CaixaBank en España. Sus clientes también pueden usar Bizum y pagar con su móvil.