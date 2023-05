Cinco comunidades autónomas llegan al 28M con los sanitarios en pie de guerra

A diferencia de las elecciones autonómicas que se celebraron en la segunda mitad de 2020 (País Vasco y Galicia) y a comienzos de 2021 (Madrid), la sanidad ha pasado a un segundo plano en esta campaña electoral, mientras la vivienda y los pactos con EH Bildu han ganado peso en las intervenciones de los diferentes candidatos. Sin embargo, esta cuestión dista de ser un tema cerrado. Hasta cinco comunidades autónomas llegan a la cita en las urnas con movilizaciones y protestas de al menos una parte de los profesionales sanitarios, aunque solo tres de ellas eligen a sus representantes autonómicos este domingo.

Los gobiernos de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón no han conseguido templar los ánimos de los profesionales de su territorio. Representantes políticos y sindicatos tampoco logran llegar a un punto en común en Castilla y León y País Vasco, que renovaron estos cargos hace menos de dos años, a pesar de que esta es una de las competencias centrales de este nivel de gobierno. Por ello, los sanitarios han intensificado su calendario de protestas en las últimas semanas, llegando incluso a convocar jornadas de huelga.

Los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pararán este viernes para llamar la atención de Isabel Díaz Ayuso, convocados cuatro de las asociaciones sindicales representadas en la mesa sectorial (Satse, CCOO, CSIT y UGT). El gobierno 'popular' cerró un acuerdo en marzo con los sanitarios de atención primaria en el que acordaron un complemento de 450 euros mensuales para cada profesional y un plus por las tardes trabajadas, tras más de 17 semanas de huelga indefinida. Aunque ahora el conflicto se centra en los médicos hospitalarios, que un año después de haber firmado un trato con el gobierno autonómico, demandan que se ataje la alta temporalidad en el sector y se recupere la jornada de 35 horas. Según los datos compartidos por los sindicatos, casi un 54% de ellos no cuenta con una plaza fija.

Esta última reivindicación también está entre las demandas del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM -CV), que denuncia la "incapacidad demostrada durante 6 meses" por el Gobierno de Ximo Puig y que decidió hace dos semanas pausar las conversaciones hasta que se formase un nuevo ejecutivo. El resto de asociaciones sindicales cerraron un texto que solo afectaba a la Atención Primaria, lo que CESM-CV tilda de "acuerdo de la vergüenza", por dejar fuera a los médicos hospitalarios, los profesionales del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) y los residentes MIR. SATSE, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical lograron recuperar la jornada de 35 horas para los médicos de familia de forma progresiva, crear 2.500 nuevos puestos estructurales y un ajuste de pacientes por sanitario.

Los médicos y enfermeros de Aragón también quieren acabar con los turnos de 37,5 horas semanales impuestos por el último gobierno de Mariano Rajoy, que siguen presentes en Cataluña, Castilla y León y Murcia. Los profesionales representados en Cemsatse han realizado paros parciales de forma semanal durante el mes de mayo, un calendario al que han puesto final este jueves con una concentración frente a la sede del Gobierno autonómico. No obstante, descartan poner fin aquí a sus demandas y han advertido de que "están dispuestos a ir a huelga" si no se aplican los avances pactados con los representantes de los trabajadores para el total de los empleados públicos. En este caso, las protestas engloban tanto a los profesionales de Atención Primaria como hospitalarios.

El escenario electoral en estas tres comunidades autónomas es muy diferente. Mientras todas las encuestas apuntan a que Ayuso va a revalidar su puesto en las urnas, las opciones de gobierno de los socialistas Puig y Lambán son, a días de la cita electoral, una incógnita después de que la intención de voto al Partido Popular haya aumentado en las últimas semanas. No obstante, los tres candidatos hacen gala de sus sistemas sanitarios y se muestran determinados a protegerlos, lo que anticipa que el calendario de reuniones entre políticos y sindicatos será intenso en los próximos meses, con el fin de dar respuesta a la saturación de los profesionales y a las largas listas de espera.

El conflicto laboral en el sector sanitario también ha colmado los titulares de País Vasco y Andalucía. Seis sindicatos del Osakidetza (Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT) convocaron dos jornadas de huelga con un amplio seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria y hospitalaria, que denuncian que el Ejecutivo tiene paralizada la mesa de negociación. En Andalucía, la junta ha conseguido rubricar un pacto este lunes con todos los sindicatos, a excepción del Sindicato Médico Andaluz (SAS), por el que inyectará hasta 180 millones de euros al servicio público para renovar hasta septiembre a 12.000 sanitarios con contratos eventuales, introducir un complemento de 150 euros en doce pagas para puestos de difícil cobertura e incorporar a 411 administrativos.

En otros territorios, los gobiernos autonómicos han conseguido 'apagar' el fuego y cerrar acuerdos 'in extremis' con los profesionales sanitarios, como es el caso de Galicia. La Xunta logró poner fin a nueve días de huelga convocados por el sindicato médico CESM, al elevar dos euros la remuneración por cada hora de guardia en 2024, hasta los 28, a los 30, en el caso de que sean domingos o festivos y a los 37 si se trabajan más de cinco horas. Los profesionales, sin embargo, no han conseguido reducir la jornada hasta las 35 horas, pero se han concedido 2,5 horas no presenciales y dedicadas a "organización y estudio". No obstante, quedan fuera reivindicaciones como limitar el número de pacientes por día o la planificación de cobertura de bajas o vacaciones, aspectos que se negociarán después del 28 de mayo.