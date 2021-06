Los cinco estrellas y su 'verano de oro': alta demanda y precios... pese a la crisis

En gustos no hay nada escrito. Para algunos, unas vacaciones clásicas incluyen obligatoriamente un lugar de sol y playa; para otros, el mejor destino sería urbano, porque centran sus planes en las actividades culturales. Para todos, la pandemia, y las restricciones aún vigentes, marcarán de nuevo la temporada estival y la evolución de uno de los sectores más golpeados por la crisis que siguió al coronavirus: el turismo, incluido el que apunta a clientes de alto nivel adquisitivo. Por ello, y con la meta de que esta temporada 'de transición' se convierta en un 'verano de oro', los hoteles de cuatro y cinco estrellas apuestan por promociones internas.

Tras haber sufrido una debacle sin precedentes en 2020, el sector encara un verano que puede resucitar los números 'verdes'. Y es que éste será un año de recuperación paulatina para una industria que no sabe "cómo va a evolucionar (la temporada). Creemos que hasta 2022 no experimentaremos una clara mejora", explica el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella. Según la patronal, la demanda, aunque creciente, no cubre todavía el total de la oferta, por lo que en algunos casos se ha generado una "guerra de precios" entre establecimientos. "Hay algunos hoteles que están desesperados y prefieren vender a 50 euros antes que no vender. Es el mercado el que marca esos precios", afirma Estalella.

Sevilla, uno de los destinos de turismo cultural más concurridos del país, muestra una imagen paradigmática de la situación. El hotel Barceló Sevilla Renacimiento, un cuatro estrellas ubicado a orillas del Guadalquivir, ofrece este verano promociones con un 20% de descuento para todas las habitaciones que se reserven de forma directa en su web, unos precios que se abaratan debido a la ubicación urbana del establecimiento. "Esta subida de precios característica de la época estival se da más en los hoteles de sol y playa, porque en las ciudades seguimos sufriendo bastante", señala la directora comercial del Barceló Sevilla Renacimiento, Ana Carrasco.

Una de las suites del Hotel Barceló Renacimiento Sevilla Hotel Barceló Renacimiento Sevilla

Mientras, The Westin Palace, un hotel cinco estrellas situado en el Paseo del Arte, en pleno corazón de Madrid, que apuesta por mantener unas tarifas que oscilan entre 230 y 390 euros por noche, ha aumentado la flexibilidad en las condiciones de cancelación para incentivar las reservas. Desde el hotel sostienen que, aunque "los viajes internacionales de larga distancia tardarán más en regresar a su volumen habitual, el viajero de lujo regresará este verano: tienen los medios para planificar sus viajes de una manera más distanciada socialmente y adaptarse a los diversos requisitos de vacunación y pruebas". También creen que la idea de visitar las grandes capitales para disfrutar de su arte y cultura "traerá consigo un aumento de turistas" tras más de un año de 'cierre' .

Dos razones claves explican las dos realidades que se viven en Sevilla y en la capital: las bajas cifras de visitantes extranjeros y los desplazamientos internos que realizarán los turistas nacionales. "Todo el mundo en el sector tiene precios distintos y depende también de cuándo realizas tu reserva, si lo haces con anticipación o de un día para otro", explican el secretario de CEHAT, Ramón Estalella, quien incide en la dificultad de realizar previsiones porque "la demanda cambia de un día para otro, especialmente en una situación como la que vivimos a nivel global".

Verano de 'resurrección'

Horarios de hostelería más amplios, aumentos en los aforos, movilidad entre comunidades... A medida que se suavizan las restricciones para frenar la expansión del coronavirus, el turismo nacional se dispara. No sucede lo mismo con el extranjero, sometido a las medidas que imponen los gobiernos (Reino Unido, por ejemplo, mantiene a España fuera de su lista de países seguros, lo que pone en peligro la llegada de más de 12 millones de turistas británicos de aquí a 2022). España tiene capacidad para recibir cuatro millones de personas al día, según CEHAT, lo que requiere "mucho movimiento en las fronteras, aviones, trenes...". En 2019, llegaron a nuestro país casi 90 millones desde otros países; hoy, a solo unos días de la reapertura de fronteras con países que hayan completado la campaña de vacunación con una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a menos de un mes del lanzamiento del 'Certificado verde UE Covid', se esperan "buenas" cifras de llegadas de extranjeros aunque persisten las dudas. "Si nos asegurasen que 'solo' van a venir 40 millones de extranjeros te diría que es una cifra maravillosa porque hay países, como Reino Unido, que pese a tener sus fronteras abiertas obligan a los turistas a hacer una cuarentena a su regreso. Con esas medidas es probable que vengan menos que en años anteriores", señalan desde la patronal.

Habitación premium The Westin Palace Madrid The Westin Palace Madrid

Los últimos años previos a la Covid la ocupación del Barceló Renacimiento era de un 95% en los meses de julio y agosto. De ellos un 50% es internacional y el resto nacionales que van a disfrutar de sus instalaciones como la piscina, animaciones, restaurantes y diversión. Debido a la crisis, en 2020 solo abrieron en el mes de agosto, por lo que "las cifras no se pueden comparar con otros años. Para esta época esperamos alcanzar al menos un 70% que puede variar, pero todo será mejor que el ejercicio pasado. Tenemos fe de que será un buen verano", asegura Carrasco.

A pesar que desde The Westin Palace prefieren no facilitar los datos de ocupación de años anteriores, sus expectativas son bastante optimistas con las previsiones de ocupación para este verano "y mucho más para el inicio del otoño", según declaran. "Nos estamos esforzando en crear experiencias inolvidables y valores añadidos que contribuyan a la decisión de compra" realizando tanto iniciativas in-situ, como actividades singulares en destino, dicen fuentes del hotel a La Información. Sin embargo, tras la apertura de fronteras, creen que existe un punto fundamental para una real reactivación: las vacunas que juegan un papel fundamental en el apuntalamiento de la salud pública. "Esto permitirá a las personas volver a la carretera y a viajar más. No solo ayudarán a frenar la propagación del virus, sino que también ayudarán a reconstruir la confianza de los consumidores en la movilidad", finalizan.

La demanda en meses previos al verano es bastante baja, por lo que los precios que se ofrecen son "más accesibles" para quienes deseen viajar. Junio, por ejemplo, es una buena temporada para Madrid, mientras que julio, agosto y septiembre serían los meses más alto para las costas españolas. A pesar de que esta aún no sea la deseada y que llegar cifras de 2019 aún sea "una meta" que alcanzar, los hoteles de todo el país están preparándose para vivir un verano en pandemia 2.0: medidas de seguridad, actividades al aire libre, mascarillas, y restricciones que seguirán acompañando durante al menos una temporada más. "Paciencia. Si queremos alcanzar cifras de 2019, habrá que esperar. Este año, será de evolución", dicen de CEHAT, mientras que desde The Westin Palace dicen que "a máxima prioridad para este verano es conseguir la tranquilidad de todos nuestros clientes y empleados".... un objetivo claro para conseguir su 'verano de resurrección'.