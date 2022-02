Las cinco fórmulas para aumentar la cuantía de la pensión de jubilación

La Seguridad Social distingue dos grandes tipos de prestaciones sociales: las pensiones contributivas y las no contributivas. Las primeras son las más frecuentes y, en concreto, la ayuda que se cobra por la jubilación es la más común entre la población española. Esa misma pensión se enfrenta a una dura realidad: la amplia generación del 'baby boom' saldrá del mercado laboral y sus pensiones dependerán de grupos de población más jóvenes que proporcionalmente son una base más pequeña para sostener un alto número de prestaciones.

No es de extrañar que muchas personas que encaran la jubilación e incluso las que aún no la ven por el retrovisor empiecen a plantearse qué hacer para que su nómina de jubilados cubra con suficiencia el coste de vida al dejar de trabajar. Repasamos algunas fórmulas para conseguirlo. Cuatro de ellas tienen en cuenta el marco normativo del sistema de pensiones español y una quinta consiste en una fuente de ingresos adicional para aquellos que no quieren depender de la cuantía de la prestación estatal.

La web de Finect recoge distintos productos para planificar la jubilación, entre ellos los planes de pensiones disponibles para contratar en España, el recurso más común entre los ahorradores para organizar su retiro. Estas son las cuatro vías de la Seguridad Social para que los pensionistas que no pueden cobrar el 100% aumenten el importe de su pensión mensual.

Jubilación flexible

Es un método que permite al jubilado compatibilizar la jubilación con un trabajo a tiempo parcial. Así, se sigue cotizando y una vez acabe ese periodo, se recalcula la pensión. Las personas que opten por esta modalidad deben conocer que hay una condición: solo es posible trabajar como empleado a media jornada o un máximo del 75% de la misma. Durante la jubilación flexible se cobrará el 50% de la cantidad de pensión o la parte proporcional a la que esté trabajando.

Retrasar la edad de jubilación



Esta vía es una de las que el Gobierno impulsa con más ahínco para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones: a más años trabajados, mayores cotizaciones a la Seguridad Social… y una pensión más elevada. Sin embargo, dependiendo de cada caso, un particular tendrá interés en mantenerse unos meses adicionales en el mercado laboral o un par de años. Es decir, que el retraso de la jubilación se debe llevar a cabo sopesando cuál es el mejor momento para jubilarse y así optimizar el cobro de la pensión.

¿Sabes cuánto tendrás de pensión cuando te jubiles?

Convenio especial con la Seguridad social

El Instituto Nacional de Seguridad Social y algunos trabajadores tienen un acuerdo fuera de la norma habitual. Consiste en que el trabajador paga cuotas a la Seguridad Social que le garantizan el derecho a solicitar prestaciones y pensiones.

Un empleado al que le faltan unos años de cotización podrá afrontar el pago de esta cuota para conseguir una pensión más completa. Este convenio exige cotizar un mínimo de 1.080 días durante los 12 años anteriores a la solicitud de la pensión.

Integración de lagunas de cotización



El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, en ocasiones, no ha estado dado de alta en el sistema público y por ello no ha cotizado a la Seguridad Social todo el tiempo que hubiese deseado. Esta ayuda permite declarar por la base de cotización mínima las lagunas en la vida laboral del trabajador. Una forma de conseguir un reconocimiento a los meses en los que no se estuvo dado de alta y una alegría para el bolsillo del futuro pensionista.

Invertir, la quinta vía



Estas cuatro opciones son, en todo caso, alternativas válidas para ciertas personas. Pero, ¿y si uno no quiere prolongar meses o años su carrera laboral? ¿O no le convence el método de la jubilación flexible?

La inversión a largo plazo es la alternativa ideal para quienes quieren construir una bolsa de ahorro de la que poder tirar (o disfrutar) llegada la jubilación. Los planes de pensiones son uno de los productos de ahorro e inversión que se pueden consultar en el escaparate de jubilación de Finect.

Actualmente, y a pesar de que han perdido parte de su atractivo con los recortes en el máximo de aportación con desgravación, algunos planes consiguen rentabilidades destacadas a medio plazo. Es el caso del BBVA Telecomunicaciones, un plan de pensiones que ofrece una rentabilidad anualizada a 3 años del 24,5%. Le sigue de cerca el Allianz USA PP, un producto que apuesta por compañías estadounidenses de gran tamaño (19,3%). CaixaBank Renta Variable Internacional es otro de los planes de pensiones más rentables en ese plazo (17,7%).