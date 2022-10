5 trucos para ahorrar en calefacción este invierno sin gastar mucho dinero

Ahorrar en calefacción se ha vuelto una máxima en millones de hogares en España, sobre todo de cara a la bajada de temperatura propia de los próximos meses de otoño e invierno. Y no es de extrañar con la factura de la luz y del gas disparado día tras día. Tanto es así que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra con una serie de medidas para abaratar el coste de la electricidad, como en el caso del nuevo bono social eléctrico, dentro del 'Plan Más Seguridad Energética', que pasará del 60% actual al 65% en consumidores vulnerables, y del 70% al 80% para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad severa. Se espera que se beneficien hasta 1,5 millones de potenciales clientes.

Por otro lado, el Ejecutivo también ha puesto en marcha el Bono Social Término, para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina, que se encuentra regulado en el art. 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la ministra Teresa Ribera, anunció una nueva tarifa regulada para aliviar el coste del llenado de las calderas de gas natural para comunidades de vecinos, además de aumentar el bono social eléctrico hasta el 40% de descuento. La norma incluye la Tarifa de Último Recurso (TUR) que, según los datos barajados por la vicepresidenta tercera del Gobierno, permitirá rebajar el coste del consumo del gas en hasta un 50%. Justo en este sentido, subrayar que son solo cuatro las comercializadoras que ofrece la TUR, puesto que pertenece al mercado regulado del gas y su precio está establecido en el BOE:

Energía XXI TUR Endesa

Naturgy Gas & Power TUR

TUR TotalEnergies

TUR Iberdrola

Los mejores consejos para ahorrar en calefacción

No son muchas las personas que conocen de la existencia de los termos acumuladores, que se calientan al enchufarlos a la red eléctrica, cuenta con una importante peculiariedad: se carga en 3 minutos y calienta 2 horas, como si se tratara de una bolsa de agua. Otra de sus grandes ventajas es que no tiene ningún interruptor, por lo tanto, cuando el piloto se apaga se desenchufa y empieza a calentarse cada vez más. Ahora bien, es de vital importancia saber que no hay que apoyar el acumulador directamente sobre la piel, ya que puede producir quemaduras. Por lo que, en cualquier caso, conviene mantener una cierta distancia de seguridad.

Paneles solares baratos

Ver para creer. Otra alternativa que es cada vez más habitual es apostar por el autoconsumo. Ahora bien, ¿cómo? La respuesta es muy sencilla: instalando paneles solares, como los que se pueden comprar en Amazon, con la gran ventaja de que podemos instalarla nosotros mismos, sin necesidad de tener que llamar a un especialista. Por otro lado, decir que el autoconsumo fotovoltaico, consiste en aprovechar la propia energía generada por la instalación de paneles para nuestro propio consumo, dejando de comprar así la energía de la red a la compañía eléctrica.

Apagar el gas cuando no se esté utilizando

Una de las preguntas del millón entre los consumidores tiene que ver con el hecho de averiguar si es más barato encender la calefacción o dejarla encendida al mínimo. Pues bien, la respuesta es que cuando la dejamos todo el día encendida, se consigue en haya una temperatura ambiente constante y agradable. Sin embargo, la parte que no se ve es que el calor se escapa por las rendijas de las ventanas o las puertas. Esto se traduce en que el sistema de calefacción deba trabajar de manera continuada, por lo que hace un esfuerzo extra para mantener los grados de forma continuada.