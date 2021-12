Todas las claves para ahorrar dinero en la Renta antes de que acabe el año

Aunque muchos perciben la próxima declaración de la renta como algo muy lejano es ahora, en el momento final del año cuando el ciudadano tiene que hacer los deberes: analizar si lo pagado es suficiente o no, la conveniencia de modificar las retenciones y por supuesto, analizar las deducciones para reducir la factura fiscal

Desde que arranca el año y hasta el último día, el contribuyente puede actuar para intentar ajustar y mejorar su fiscalidad, algo que no muchos hacen. La razón es que la liquidación de los impuestos, la presentación de la declaración es muy tardía, aunque adelantada en su arranque, se realiza entre los meses de abril a junio. Es en esos momentos cuando muchos se arrepienten y en ocasiones toman medidas para mejorar su resultado fiscal, pero ya actuando para el siguiente ejercicio. Por ello, este tramo final es perfecto para repasar nuestra situación fiscal y poner en marcha medidas que ajusten o mejoren la misma, tal y como explica iAhorro.

Repasa las retenciones

El punto de arranque es controlar lo que hayamos pagado o estamos pagando. Nuestro sistema fiscal sobre ganancias está basado en un pago anticipado de los impuestos por la mayoría nuestros ingresos, que se realiza cuando estos se producen. Estas retenciones a cuenta que las tenemos en la nómina, en las facturas que giran los autónomos o en los intereses de cuentas y depósitos, por ejemplo, son anticipos de lo que vamos a pagar y no cantidades definitivas, por lo que puede darse el caso de que sean insuficiente y tengamos que abonar una cantidad adicional cuando hagamos la declaración o lo contrario, que paguemos de más y tengamos el derecho a devolución de parte de estas cantidades adelantadas.

Además, según la naturaleza de nuestros ingresos, la declaración y su resultado puede ser más fácil o más complejo de determinar. El más sencillo lo tenemos por ejemplo en un asalariado, especialmente si no tiene otros ingresos importantes. Su empresa tendrá como objetivo que las retenciones tengan un efecto neutral, es decir que lo que retenga a lo largo del año sea lo más parecido al resultado de su declaración y así que el resultado positivo o negativo sea muy pequeño. Pero hasta en estos casos, el contribuyente tiene la última palabra.

En este sentido debe tener muy en cuenta si ha habido cambios positivos o negativos que se han debido trasladar a un descenso o un aumento de retenciones. Entre los primeros, por ejemplo, destaca en el descenso el haber tenido un hijo en el año, y en el contrario tiene un efecto fiscal negativo acabar con la deducción por compra de vivienda habitual.

Pero la empresa o no conoce todas estas circunstancias o en algunos casos puede no estar obligada a cambiar esta retención, por ejemplo, cuando un contrato es inferior a un año. En este caso, la retención mínima obligatoria es de tan solo un 2%. Si ha tenido o tiene otros ingresos, esta retención puede ser insuficiente y el contribuyente tendrá que pagar a la hora de su declaración ¿Conviene elevar la retención? Si pensamos únicamente en términos financieros, siempre es mejor pagar menos mes a mes por anticipado y liquidar más tarde (hasta el 30 de junio de 2022 en este caso), pero sin olvidar esta circunstancia, es decir, que debemos tener ese dinero disponible para realizar el pago. También la Agencia Tributaria nos ofrece una ventaja adicional, no tenemos que abonar la totalidad a pagar en ese momento, podemos aplazar un 40% hasta el mes de noviembre sin ningún coste o interés. Pero aun así, son muchos los que prefieren retener más para no tener sustos a posteriori.

Deducciones por aportaciones a los planes de pensiones

Una de las mejores opciones para variar este resultado es contratando productos que generen deducciones fiscales o realizando aportaciones a la misma. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en los planes de pensiones u otros productos de previsión para la jubilación, aunque estos han pedido atractivo. Estos permiten una reducción imponible del impuesto, pero con unos límites que son actualmente de 2.000 euros por lo que lo primero que tendrá que hacer antes del cierre del año es ver si hemos o no superado estos límites y si podemos hacer una aportación adicional.

Lo aportado siempre hará disminuir lo que paguemos por nuestros impuestos e incluso llevar a que la declaración sea negativa a la vez que vamos aumentando nuestro capital de cara a nuestra jubilación, por lo que es muy atractivo considerar este tipo de aportaciones.

Analizar todas las deducciones y justificar las mismas

Otro ejemplo claro de maximizar nuestras deducciones lo conseguiremos estudiando las deducciones, especialmente del tramo autonómico del impuesto. Actualmente, aunque hagamos una sola declaración, distribuimos la cantidad a pagar en dos tramos, uno para el Estado y otro para la autonomía. Estas tienen deducciones de todo tipo y variables según la comunidad: libros de texto, gastos de cuidado de menores o de ascendientes mayores de 65 años, cursos de idiomas… Las posibilidades son muchas y en bastantes ocasiones pasan desapercibidas por el contribuyente.

En este año ya han ganado peso las deducciones por rehabilitación de vivienda autonómicas, algo que crecerá en el próximo año a nivel nacional. Para evitar perder retenciones, hay que conocer y estudiar en que consisten, si tenemos derechos a la misma y asegurarse de que se cumplen los requisitos recabando en estos meses finales la información necesaria que justifique la misma (con facturas de gasto, por ejemplo) de cara a presentar nuestra declaración en la próxima primavera.

Lo importante es que el contribuyente controle sus ingresos y gastos deducibles y vea todas las posibilidades de mejora fiscal, que, aunque limitadas, como la bajada de planes de pensiones o de cantidades no muy elevadas como las de vivienda, toda deducción es positiva.