Lo que debes saber para poder pedir un préstamo sin domiciliar la nómina

Es posible pedir un préstamo sin domiciliar la nómina. En realidad, este es un requisito que exigen algunos bancos para vincular más a sus clientes con la entidad. Ahora bien, dónde podemos pedir el dinero y en qué condiciones prestan las entidades financieras que no exigen este tipo de vinculación. Veamos qué dicen los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com sobre los préstamos personales sin vincular la nómina.

1. Varias entidades no obligan a domiciliar la nómina

Algunas entidades bancarias ofrecen préstamos sin domiciliar la nómina, pero son pocas, y lo más probable es que pidan abrir una nueva cuenta bancaria. Si se desea un préstamo personal sin domiciliar la nómina e, incluso, sin tener que cambiar de banco, la mejor opción, afirman desde HelpMyCash, es acudir a las entidades financieras que no exigen este tipo de vinculación, que operan principalmente por Internet.

Por ejemplo, Cofidis ofrece el Crédito Proyecto para importes de hasta 15.000 euros para financiar cualquier proyecto, como reformar una casa, comprar un coche, etc. Esta entidad no exige domiciliar la nómina ni contratar ningún producto adicional, ni siquiera una cuenta, ni cobra comisión de apertura. Además, ofrece un tipo de interés desde el 5,95% TIN (6,12% TAE) muy atractivo, ubicado por debajo de la media que es del 7,75% TAE de acuerdo con los últimos datos del Banco de España.

Oney, por su parte, ofrece préstamos personales sin domiciliar la nómina, sin tener que cambiar de banco y sin comisiones. Con el Préstamo Personal de Oney es posible obtener hasta 30.000 euros a un tipo de interés desde el 5,95% TIN (6,11% TAE), muy competitivo con relación al precio de otros créditos del mercado. Desde HelpMyCash.com recomiendan tener al menos tres ofertas de préstamos y comparar entre ellos para conocer cuál es la mejor opción.

2. Los requisitos para pedir un préstamo son similares

Las entidades financieras suelen pedir más o menos los mismos requisitos a la hora de conceder un préstamo personal sin domiciliación de la nómina. En general, pedirán lo siguiente: tener ingresos suficientes y recurrentes, presentar un contrato de trabajo estable (si es fijo, mejor) y no aparecer en un fichero de morosos. Además, si se tienen otros créditos, se debe estar al día con las cuotas y estas no deberían ser muy altas en relación con los ingresos. Hay que tener en cuenta que la suma de todas las deudas no debería superar el 30% de los ingresos.

3. Los préstamos sin domiciliación bancaria no tienen por qué ser más caros

A la hora de conceder un préstamo, los bancos suelen exigir la domiciliación de la nómina a cambio de una rebaja en el tipo de interés. Si no se hace, el crédito podría ser más caro e, incluso, podría denegarse. Pero hay entidades financieras que no piden domiciliar la nómina y que ofrecen condiciones y tipos de interés muy competitivos. Lo recomendable, en este caso, es buscar préstamos sin vinculación con un tipo de interés bajo, concluyen desde HelpMyCash.com.