Los clientes de Bankia que podrían pagar más comisiones tras la fusión

La fusión entre Bankia y CaixaBank está cada vez más cerca y los clientes de Bankia, entidad que seguramente será absorbida, se preguntarán: ¿cómo afecta a mis cuentas bancarias la adquisición por parte de la entidad catalana?, ¿cambiarán mis condiciones?, ¿me subirán las comisiones?

Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com explican que es difícil asegurar qué efectos tendrá la fusión de Bankia con CaixaBank sobre las comisiones que pagan los clientes, ya que todavía no ha sido aprobada, pero afirman que, actualmente, los programas para no pagar comisiones de ambas entidades bancarias son muy similares, por lo que la fusión podría no implicar grandes cambios para los titulares de cuentas corrientes más vinculados.

Eso sí, el proceso de concentración bancaria, que podría incrementarse si se formalizan nuevas fusiones, provocará una menor competencia, lo que podría resultar en un aumento de costes generalizado por parte del sector.

CaixaBank es más cara si no te vinculas

Ambas entidades requieren el cumplimiento de unos requisitos parecidos para evadir los costes de sus cuentas. A partir del próximo 1 de octubre CaixaBank solicitará contar con una nómina o pensión domiciliada en la cuenta y cumplir con otro requisito adicional (realizar movimientos con la tarjeta de crédito o pagar al menos tres recibos al trimestre) para no pagar por el mantenimiento de las cuentas. Si los clientes no disponen de una nómina, también pueden bonificar los costes de sus cuentas si mantienen más de 20.000 euros en fondos de inversión, seguros de ahorros, planes de pensiones…

Por su parte, Bankia obliga a sus clientes a domiciliar ingresos en concepto de nómina, pensión o prestación por desempleo en la cuenta para no pagar comisiones y, además, a cumplir una condición extra, a elegir entre: realizar un par de compras al mes con tarjeta de crédito, tener un seguro contratado o bien mantener más de 30.000 euros en productos de inversión.

Todo bien para los titulares de las cuentas que cumplan condiciones. El problema lo tendrán los clientes que las incumplan. Actualmente, los clientes adheridos al programa Por Ser Tú de Bankia no vinculados pagan un total anual de 168 euros (14 euros mensuales) por el mantenimiento de cada cuenta y 28 euros por la cuota anual de la tarjeta de débito asociada. En CaixaBank, el precio de la comisión de mantenimiento ascenderá a 240 euros anuales (60 euros trimestrales) a partir de octubre. La tarjeta de débito tiene un coste de 36 euros al año en la entidad catalana.

Por lo que si finalmente Bankia es absorbida por CaixaBank y esta extiende las condiciones de su programa Día a Día a los clientes que procedan de Bankia, si no están vinculados, pagarán más.

Operar online seguirá siendo gratis

Ambas entidades, no obstante, ofrecen todos los servicios básicos gratuitos a su público joven o digital. En Bankia, ni los jóvenes ni los titulares de la Cuenta On pagan por el mantenimiento de su cuenta, por las transferencias online en euros, por los reintegros en miles de cajeros o por la emisión y renovación de las tarjetas de débito. En CaixaBank, los clientes jóvenes o digitales tienen imagin, su marca para este segmento, que tampoco cobra comisiones por la operativa básica, la tarjeta de débito y que ofrece múltiples ventajas y descuentos en entretenimiento, restaurantes, moda o viajes. Y ninguna de las dos entidades exige que el cliente asuma ningún tipo de vinculación para beneficiarse de estas cuentas.

La cuenta de imagin puede convertirse en la sustituta de la Cuenta On de Bankia y también en la alternativa para el público joven o para todos aquellos clientes no vinculados que no quieran seguir pagando comisiones por sus cuentas. No obstante, la operativa de imagin es más limitada que la de la Cuenta ON: solo permite operar a través del móvil (no tiene plataforma web) y no permite acceder a todos los productos de CaixaBank (su catálogo es reducido).

Si no te convence, cambia de banco

Las condiciones actuales de las cuentas y tarjetas de CaixaBank podrían no ser las que fijará la entidad resultante de la fusión. El nuevo banco podría aumentar las comisiones o cambiar las condiciones de sus cuentas de forma unilateral y ajustar la oferta al mercado, siempre y cuando avise a los titulares con al menos dos meses de antelación.

El titular tiene derecho a cancelar los contratos de cuentas o tarjetas si así lo cree conveniente si le cambian las condiciones. Desde HelpMyCash.com recomiendan buscar cuentas que no cobren comisiones, ofrezcan buenas ventajas y no obliguen a cumplir demasiados requisitos de vinculación.