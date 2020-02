La CNMC autoriza en primera fase la toma de control exclusivo de BME por SIX

La CNMC ha autorizado la adquisición del control exclusivo de Bolsas y Mercados Españoles (BME) por parte de SIX Group AG (SIX). La concentración se articula mediante una Oferta Pública voluntaria de Adquisición de Acciones (Opa) por el 100% de las acciones de BME, que están admitidas a cotización.

Esta operación fue notificada a la CNMC el pasado 25 de noviembre. La autorización de la CNMC se limita al control de concentraciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia y, por tanto, se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones regulatorias que puedan ser preceptivas para la Opa.

De acuerdo con los precedentes de la CNMC y de la Comisión Europea, los mercados de producto en los que operan las partes se delimitan atendiendo a cada tipo de instrumento financiero y diferenciando en función de la fase de la cadena de valor en la que se ofrecen los servicios.

La actividad de SIX en estos mercados en el Espacio Económico Europeo, del que Suiza no forma parte, está condicionada por las particularidades de la regulación financiera. Su presencia en el Espacio Económico Europeo es limitada y en España marginal. SIX y BME son fundamentalmente operadores nacionales en sus respectivos países de origen.

Por tanto, la adición de cuotas de mercado resultante de la operación en España y en Europa sería muy modesta, en la medida en que uno y otro grupo operan en ámbitos geográficos esencialmente diferentes. Por su parte, el refuerzo de la integración vertical resultante de la operación, tomando como referencia España y el Espacio Económico Europeo, sería también muy limitado.

Teniendo en cuenta, entre otras, estas consideraciones, la CNMC estima que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia en los mercados analizados. En consecuencia, ha autorizado la operación a los efectos del control de concentraciones.

Euronext estudia "todos los parámetros relevantes"

Euronext, gestor paneuropeo de Bolsas, ha asegurado que sigue analizando "todos los parámetros relevantes", incluyendo la posibilidad de alcanzar sinergias de costes e ingresos, antes de tomar una decisión sobre si lanzará o no una oferta de compra sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) que compita con la ya presentada por el gestor bursátil. suizo Six Group.

"Estamos analizando todos los parámetros relevantes", ha reconocido el presidente y consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, durante una conferencia telefónica celebrada este jueves, en la que ha explicado que entre las cuestiones relevantes "para tomar una decisión sobre una gran inversión" se incluyen aspectos como "sinergias de costes, sinergias de ingresos, costes de capital y todas las demás circunstancias que cualquier inversor analizaría".

En este sentido, el primer ejecutivo del dueño de las bolsas de Ámsterdam, Bruselas, París, Lisboa, Dublín y Oslo ha asegurado que todos estos esfuerzos de "análisis y monitorización" serán tenidos en cuenta a su debido momento "para tomar una decisión sobre si lanzar una oferta o no lanzarla".

Por otro lado, Boujnah ha reconocido que en el caso de que alguna vez London Stock Exchange Group (LSEG), el dueño de Borsa Italiana, se llegase a plantear un proceso de venta del mercado transalpino, "entonces seguro que Euronext lo analizaría", aunque ha subrayado que en la actualidad no hay ninguna señal de que tenga interés en venderla.