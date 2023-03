La CNMC acusa a la Audiencia Nacional de boicotear sus sanciones a empresas 

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha mostrado sin ambages su frustración con las decisiones de la Audiencia Nacional respecto a las sanciones que han venido imponiendo a decenas de empresas en los últimos años. Fernández ha apuntado que "suspende todas y cada una" de las sanciones que el regulador puede llegar a imponer. Una afirmación que ha realizado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados.

A su juicio, en las resoluciones, el órgano jurisdiccional se inclina por la suspensión cautelar de las miams porque en su análisis donde evalúa el interés general y el perjucio que pueda provocar a la empresa dicha sanción "debe primar el segundo". En este sentido, Fernández ha confiramdo que en la actualidad las prohibiciones de contratar con la Administración Pública de las empresas sancionadas "no se están aplicando". Lo que ha atribuido a que lo tiene que poner en práctica la Junta consultiva de contratos del Sector Público o todas las empresas que solicitan la suspensión cautelar de la multa.

Es aquí donde Fernández ha apuntado que, si este último punto "es perfectamente legítimo" por parte de las empresas, también lo es que la Audiencia Nacional suspende "todas y cada una" de las multas de manera cautelar. No obstante, también ha aclarado que la suspensión cautelar de las sanciones o las multas impuestas por el organismo de Competencia no implica que la resolución "acabe siendo anulatoria".

Con este panorama, y a tenor de los criterios para imponer la prohibición de contratar con la Administración Pública, Fernández ha indicado que desde el organismo que lidera se incluirá ya en sus propias resoluciones la duración y el alcance de la prohibición, teniendo en cuenta el máximo de tres años establecido por ley. Esto aportaría seguridad jurídica, según Fernández, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas españolas.

Un rol protagonista en la fusión Orange - Másmovil

Fernández también ha reivindicado su rol en la fusión entre Orange y Másmovil. En concreto, ha reclamado para la institución el análisis de la operación y que la Comisión todavía está en plazo de entregársea aunque ha admitido que las autoridades comunitarias se suelen arrojar la última palabra en este tipo de operaciones. "La tiene Bruselas porque cumple los umbrales comunitarios. Yo la he solicitado, está todavía en plazo para que la Comisión Europea me la reenvíe o no es cierto que la Comisión Europea siempre ha tenido como tradición que las fusiones de 'telecos' las analiza (...) ella porque quiere dar una visión homogénea. Veremos qué pasa", ha subrayado.

En cualquier caso, la presidente de la CNMC ha anticipado que habrá "una colaboración muy estrecha" entre las autoridades de Competencia nacional y comunitaria. Además ha recordado el precedente de la compra de Euskaltel por parte de Másmovil. "Tenemos mucho que decir", ha destacado.

Las distribuidoras, bajo la lupa de Competencia

Fernández también ha asegurado que están analizando si las grandes empresas dedicadas a la distribución están llevando a cabo o no la rebaja del IVA a los alimentos por su posición de dominio en el mercado de alimentos.

Concretamente, se está demandado información a las grandes superficies para conocer "en que medida" la mayor concentración empresarial en un espacio específico está dificultando que se ejecute un traslado efectivo de la rebaja del Impuesto al Valor Agregado.

El pasado mes de diciembre de 2022 el Gobierno ya aprobó una rebaja del IVA pasando del 10% al 5% en aceites y pastas, mientras que eliminó este mismo tributo en alimentos básicos para comprender el avance de la inflación y principalmente, de la cesta de la compra.

Rebajar o no el IVA en empresas de distribución

En cambio, el dato del IPC de febrero se situó en el 6%, tras dispararse el precio de los alimentos en un 16,6%, su mayor alza desde 1994. Esto ha hecho que muchos grupos parlamentarios hayan duda de la eficacia de la medida e, incluso, si las compañías se están beneficiando de la misma para incrementar sus márgenes.

Frente a estas dudas, Fernández ha explicado en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso que la CNMC no analiza tanto el beneficio directo del consumidor con la rebaja del IVA, sino que su ámbito de actuación se ciñe a que exista competencia en los mercados, en este caso en la distribución.

En este marco, Fernández ha indicado que lo que sí es asunto de interés para la CNMC es saber si entre distintas empresas del sector de la distribución hay acuerdos "colusorios" para no aplicar la reducción del IVA, o si también en alguna región hay una empresa con una posición de dominio "tan clara" que "puede permitirse el lujo de no rebajar el IVA".