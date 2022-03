Competencia quiere dejar de analizar los concursos de derechos de TV del fútbol. 

La CNMC no quiere seguir realizando informes sobre las licitaciones audiovisuales del fútbol. Así lo ha asegurado este lunes su presidenta, Cani Fernández, en un desayuno del Foro de la Nueva Economía. En el encuentro, ha solicitado que se libere al regulador de emitir esos documentos porque considera que no se atienden sus consejos y reclamaciones. "No nos hacen caso nunca (...) Con los medios que tenemos, casi mejor que me quiten esa competencia porque tengo muchas cosas que hacer", ha lamentado Fernández, que considera que hay suficiente doctrina de la CNMC para que estas instituciones sepan lo que opina el regulador.

La presidenta del regulador ha acusado de "hacer lo que quieren" a las entidades y ha asegurado que es más eficiente que la CNMC entre en los casos que perciba abuso de la posición de dominio directamente con un proceso de infracción que realizar informes que requieren "muchas horas" y que luego no son tenidos en cuenta. La Comisión Nacional de la Competencia ha protagonizado numerosos choques tanto con LaLiga como con la Real Federación Española de Fútbol por sus concursos de derechos audiovisuales en el último año.

Así, la CNMC pidió a la LaLiga que se replantease licitar los derechos a cinco años, propuesta a la que la entidad hizo oídos sordos y que ha provocado que ahora el regulador deba pronunciarse sobre la adjudicación de estos derechos a Telefónica, que por las condiciones tras comprar Digital+ solo podía adjudicarse derechos por tres años. En la misma línea, el regulador también pidió a la RFEF que redujera su discrecionalidad a la hora de evaluar las ofertas por los derechos de la Copa del Rey y estableciera criterios objetivo, al tiempo que consideró que su propuesta para la Primera RFEF incumplía la normativa de derechos audiovisuales de competencias deportivas.

Sobre Telefónica

Por otra parte, Fernández ha asegurado este lunes que las obligaciones de Telefónica se revisarían si apareciera un operador que le superara en clientes, como ocurriría en la posible fusión entre Orange y MásMóvil. "Sí, porque la legislación es una legislación asimétrica que lo que establece es que, cuando hay un operador dominante, se le imponga una obligación de acceso con la finalidad de que 'aguas abajo' haya suficiente competencia y tengamos varios prestadores de servicios, sea quien sea el operador dominante", ha asegurado.

Orange y MásMóvil se encuentran en un periodo de negociación exclusiva que, de cerrarse, desembocará en un operador que superará en clientes a Telefónica. Durante el evento, Fernández también ha celebrado el acuerdo político para la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que impondrá mayores obligaciones a los gigantes tecnológicos.

Además, ha asegurado que la CNMC entrará a regular estos gigantes y la plataforma para equilibrar el 'terreno de juego' con otros operadores cuando tenga competencias para ello, en alusión a las reformas del mercado digital reclamadas, entre otros, por los principales operadores de telecomunicaciones.

"Estamos vigilando que no se creen posiciones de abuso y dominio", ha destacado, para luego añadir que se debe generar equilibrio entre quienes utilizan la infraestructura de red para prestar servicios sobre ella y los operadores que gestionan esta infraestructura y que "de alguna manera deberán ser compensados", según Fernández. En este campo, ha vaticinado "seis meses bastante intensos" y ha abierto la puerta a que estos prestadores de servicios paguen una "tasa" a las operadoras como una forma de resolver este desequilibrio. Esta es una reclamación habitual de los operadores y que el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha sacado a colación en público en varias ocasiones en los últimos meses.