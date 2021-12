CNMC pide a RFEF que concrete el plan para comercializar la Copa y Supercopa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho una serie de recomendaciones a la Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus propuestas para comercializar los derechos de emisión en mercados internacionales de la Copa del Rey y de la Supercopa. Los informes de la CNMC se refieren también a los derechos de emisión en España y Andorra de las competiciones de fútbol femenino, fútbol aficionado y fútbol sala, según informó este organismo.

Entre sus recomendaciones incluye reformar los aspectos que son contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos. También limitar la discrecionalidad de la RFEF en su decisión de aceptar ofertas y aportar más información sobre el papel del precio de reserva, en particular respecto a los criterios objetivos utilizados para su fijación y a la forma de adjudicación en el caso de que no se alcanzase dicho precio.

Igualmente plantean corregir las carencias del procedimiento en cuanto a garantías jurídicas y transparencia, y establecer con mayor precisión los derechos ofertados y limitarlos a los incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 5/2015 de medidas urgentes, en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del fútbol profesional.

No incluir obligaciones comerciales relativas a las decisiones de publicidad de los adjudicatarios que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa y considerar una duración de los contratos adecuada a los principios y a las normas de competencia son otras de las peticiones hechas a la RFEF por la CNMC, en virtud del citado real decreto-ley, que exige la solicitud de un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas.