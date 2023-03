La CNMV pide una reforma legislativa para evitar ceses de consejeros como en Indra

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha anunciado que trasladará al Gobierno tres propuestas para reformar la Ley de Sociedades de Capital orientadas a proteger a los consejeros independientes de ceses propuestos en plena junta de accionistas, tal y como ocurrió en la junta de Indra del pasado 23 de junio.

Buenaventura ha comparecido este miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para explicar las conclusiones de la investigación sobre el cese de cinco consejeros independientes durante la junta de accionistas de Indra.

En esta investigación, el supervisor no encontró pruebas suficientes que acreditaran la existencia de una acción concertada entre los tres accionistas que apoyaron los ceses -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), SAPA y Amber-, si bien Buenaventura ha señalado que los hechos se alejan de los estándares que debería tener una compañía del Ibex 35. Buenaventura ha hecho especial hincapié en que los ceses se produjeran entre consejeros independientes, ya que son quienes deben proteger especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.

Por ello, una de la reformas propuestas por el supervisor es que los ceses de consejeros independientes no puedan proponerse durante la celebración de la propia junta de accionistas, ya que casi el 80% de los accionistas vota de forma anticipada y no acude al evento, con lo que no pueden mostrar su opinión al respecto. En paralelo, el máximo dirigente del supervisor del mercado ha pedido rebajar el umbral del 3% del accionariado necesario para incluir un punto del día en la junta, ya que así se evita que solo los grandes accionistas puedan llevar sus puntos al evento.

Por último, Buenaventura ha apuntado a que se debería crear un mecanismo para que, en caso de que un accionista plantee durante la junta un punto del orden del día que implique el cese de consejeros, se pronuncien al respecto durante la junta de accionistas el presidente del consejo de administración, el de la comisión de nombramientos y el consejero coordinador de los independientes.

Tras una amplia investigación

El presidente de la CNMV ha defendido la independencia con la que se ha conducido la investigación de seis meses por parte de los equipos técnicos del organismo. Buenaventura ha citado a un directivo del supervisor, con más de 30 años de experiencia, para asegurar que es la investigación "más exhaustiva" en estas cuestiones que se ha realizado en el órgano.

En total, la CNMV interpuso 14 requerimientos de información a entidades y personas, recogió 30 horas de testimonios de 17 personas y examinó 4.000 páginas de documentación de toda índole. Además, ha asegurado que si aparecieran pruebas, o con el tiempo se demostrara la acción concertada, la CNMV podría tomar una acción posterior. Sin embargo, ha recordado que el equilibrio entre independientes y dominicales se recompuso poco después de esa junta.