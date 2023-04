La CNMV pide reforzar el control para los ingresos de agentes de firmas de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido a las empresas de inversión y bancos que contratan agentes externos que fijen para estos últimos criterios de remuneración neutrales con el objetivo de evitar que favorezcan unos productos frente a otros a la hora de venderlos a los clientes.

En un comunicado difundido este miércoles, el supervisor bursátil reclama a las entidades de inversión que usen criterios cualitativos para pagar los servicios de sus agentes basados en el cumplimiento de las normas de conducta y no solo variables cuantitativas. Lo habitual es que la remuneración de estos profesionales sea completamente variable y las entidades deben introducir sistemas que eviten conflictos de interés para lograr que sus agentes actúen con honestidad, imparcialidad y profesionalidad con los clientes.

Detecta carencias en su formación

El agente actúa en muchas ocasiones también como asesor del cliente y la CNMV ha detectado carencias en su formación, así como un número elevado de agentes bajo la supervisión de un mismo responsable y poco detalle en las metodologías que se utilizan para esta tarea. Los agentes no pueden asesorar de forma autónoma, deben hacerlo de acuerdo con los procedimientos y responsabilidad del banco o empresa de inversión que lo contrata.

Por otro lado, el supervisor de los mercados ha detectado que se dan casos en los que el agente no está inscrito en el registro del Banco de España, que presta servicios para varias entidades de inversión o no identifica claramente para la que trabaja. También ha observado que existen presentadores de clientes que colaboran con las empresas y bancos y cobran por ello y no constan como agentes registrados. Estas deficiencias, explica la CNMV, se han detectado dentro de la actividad de supervisión que realiza el organismo y en términos generales ya han sido solventadas por las empresas de inversión.