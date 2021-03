Cuándo cobran los pensionistas las dos pagas extras en 2021 y cuál es la cuantía

Los jubilados necesitan planificar con cuidado sus ingresos para mantener su nivel de vida. En este sentido, surgen las dudas sobre las pagas extra que completan los 14 cobros anuales de la pensión, ya sea contributiva o no contributiva.

Casi todos los pensionistas reciben sus dos pagas extraordinarias en junio y en noviembre, por lo que se conocen como la "extra de verano" y la "extra de Navidad". Estos ingresos reflejan la misma cantidad que se recibe en una mensualidad cualquiera. Por ello, los aumentos en las pensiones afectarán de la misma manera a las pagas extras.

Existen excepciones en las que las pagas extras se prorratean, por lo que quienes reciben 12 mensualidades gozan de un ingreso un poco mayor por cada una de estas sin tener pagas extra. Estos casos incluyen las pensiones de incapacidad permanente por accidente laboral o por enfermedad profesional.

¿Cuánto suben las pagas extra en 2021?

Las pensiones contributivas aumentaron un 0,9% sus mensualidades después de que el Gobierno lo aprobara a partir de enero de 2021. Por su lado, las pensiones no contributivas se incrementaron un 1,8%. Estos crecimientos se aplican igualmente a las dos pagas extras en ambos casos.

El importe de las pensiones, incluyendo las pagas extras, depende de los años cotizados en la Seguridad Social y las bases por las que se haya contribuido en los últimos años. Es necesario haber cotizado 37 años y 3 meses para jubilarse a los 65 años para cobrar el 100% de las pensiones (o haber cumplido 66 años si no se ha llegado a cotizar tanto). El jubilado no podrá cobrar las pagas extra correspondientes al año en que se jubiló si no se encontraba jubilado durante los meses pertinentes.

Según los años cotizados se aplica un porcentaje específico a la base reguladora que terminará determinando cuánto se cobrará de la pensión. La prolongación de la vida laboral incluirá un porcentaje adicional como premio por jubilarse con una edad superior a la mínima.