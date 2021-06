Los subsidios que más duran: así puedes cobrar una ayuda hasta la jubilación

Paro, subsidio por desempleo para mayores de 52 años, ingreso mínimo vital... En abril de 2021 más de dos millones de españoles (2.168.915) cobraron una ayuda por desempleo. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestran que es a partir de los 50 años cuando más subsidios cobran los españoles. Los desempleados de la franja de edad que comienza en los 50 suelen representar a los parados de larga duración, quienes tienen mayor riesgo de pobreza sin la existencia de subsidios. Pero, ¿cuánto dura cada subsidio y cuáles se pueden cobrar hasta la jubilación?

El paro, la prestación contributiva por desempleo

El paro se diferencia de los subsidios por desempleo por ser una ayuda contributiva. Esto quiere decir que viene determinada por las cotizaciones por desempleo cosechadas por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

De este modo, el tiempo de cobro del paro oscila entre el mínimo de cuatro meses y el máximo de dos años. Todo depende del número de días cotizados por el beneficiario.

El dinero que se cobra es un porcentaje de la base reguladora del trabajador. Este da lugar a cuantías mensuales que oscilan entre los 527,24 euros y los 1.482,26 euros.

Subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es el subsidio por desempleo que más se cobra en España. 419.428 personas fueron beneficiarias en abril. Se trata, además, del subsidio con más ventajas: tiene una cuantía de 451,92 euros al mes, cotiza para la pensión y se puede cobrar hasta cumplir la edad legal de jubilación.

Sus requisitos principales son estar en situación de desempleo con una edad mínima de 52 años, no tener rentas mensuales superiores al 75% del SMI, haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, que dos de esos años estén dentro de los 15 anteriores al cobro del subsidio, y que al menos seis de esos años hayan sido cotizados en el régimen general.

Ingreso Mínimo Vital

La prestación 'estrella' del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene una duración indefinida. Por ende, se puede cobrar hasta que se cumpla la edad de jubilación siempre y cuando las rentas mensuales no superen las establecidas en sus requisitos. Si se sigue cobrando hasta la jubilación, después se tendrá derecho a una pensión mínima.

Los posibles beneficiarios son personas de al menos 23 años (o más jóvenes con menores a cargo) que no cobren ningún tipo de pensión y que estén en riesgo de pobreza o exclusión social. La cuantía mínima en 2021 es de 469,93 euros. La máxima llega hasta los 1.137,24 euros en función de la unidad de convivencia y las cargas familiares.

Ayudas de Insuficiencia de Cotización

Si pierdes tu trabajo y no has conseguido cotizar al menos durante un año seguido, una de las opciones de subsidios es la ayuda de insuficiencia de cotización. Asciende a los 451,92 euros y otro de los requisitos principales es no superar las rentas del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta presetación se puede cobrar hasta 21 meses.

Renta Activa de Inserción (RAI)

La Renta Activa de Inserción (RAI) sigue el mismo requisito del 75% del SMI, y además hay que ser un desempleado de larga duración, tener más de 45 años o ser una persona con discapacidad. Su cuantía también es de 451,92 euros y se puede cobrar 11 meses como máximo.

Subsidio para mayores de 45 años

Subsidio con la misma cuantía que la RAI que incluye el requisito de no tener familiares a cargo. Solo se cobra durante seis meses.

Subsidio por Revisión de Incapacidad

Ayuda destinada a las personas que, tras una revisión de grado de incapacidad, perdieron la calificación de incapacidad permanente o se vio reducido su grado hasta la incapacidad permanente parcial. Se cobran 451,92 euros durante seis meses, prorrogables hasta 18 meses.