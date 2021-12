Coches baratos en las subastas del BOE antes de que acabe 2021: desde 1.200 €

Más allá de las ofertas disponibles en la televisión, webs especializadas o en los propios concesionarios, hay muchas posibilidades de conseguir un coche a bajo precio. Incluso de marcas de gama alta o de lujo. Desde un Audi hasta un Tesla o incluso un Ferrari, las subastas online del BOE ofrecen cada semana nuevos vehículos baratos por los que cualquier ciudadano interesado pueden pujar. Estas subastas online ponen a la venta automóviles que fueron embargados, requisados por impagos o que acabaron en poder de las administraciones públicas por otros motivos y necesitan deshacerse de ellos lo antes posible.

Por estos motivos, se pueden encontrar en estas subastas coches de grandes desde solo 1.200 euros. Para participar es necesario registrarse en la web del Portal de Subastas del BOE mediante el certificado electrónico o el sistema Cl@ve. Una vez disponga de un usuario personal, es importante tener un depósito asociado a su cuenta bancaria, de manera que pueda pujar por todos aquellos bienes que encuentre interesantes. Y si habitualmente quiere conocer las novedades, la Seguridad Social dispone de un servicio de avisos que te enviará una notificación cada vez que las ofertas disponibles coincidan con tus preferencias.

Lote Volkswagen subastado en Valencia

Precio de valoración en la subasta: desde 400 euros

El ministerio de Justicia de Valencia subasta en estos momentos un lote de dos vehículos Wolkswagen. En primer lugar, se trata de un modelo Transporter 1.9 TDI con un precio de 400 euros. Es posible visitarlo en la Sede Mercantil de la Calle Bodegas, s/n de Jaraguas (Valencia). La cuantía del depósito solicitada para participar en la subasta es de 20 euros y no consta de puja mínima. El segundo coche es un modelo Caddy 1.9 que también es posible visitar en la misma sede. En este caso el precio es de 1.200 euros con un depósito de 60 euros y sin puja mínima. En ambos casos la subasta finaliza el 27 de diciembre.

-Consulta todos los detalles de la subasta de este coche.

Audi modelo A4 1.9 TDI subastado en Valencia

Precio de valoración en la subasta: 900 euros

Se trata de una subasta del Ministerio de Justicia de Valencia que incluye un turismo de la marca Audi modelo A4 1.9 TDI. Es posible visitarlo y ver sus condiciones en el depósito Stock Circuit S.L. de Valencia o llamando al teléfono 962514040 en horario de 9:00 a 13:00 horas. La cuantía del depósito solicitada para participar en la subasta es de 45 euros y la puja mínima de 90 euros. La subasta finaliza el 22 de diciembre.

-Consulta todos los detalles de la subasta de este coche.

Furgoneta Mercedes Benz Vito subastado en Madrid

Precio de valoración en la subasta: 1.159,45 euros

Este modelo de Mercedes se subasta en la localidad madrileña de Navalcarnero por un valor de 1.759,45 euros. La cuantía del depósito solicitada para participar en la subasta es de 87,97 euros y no consta de puja mínima. La subasta finaliza el 22 de diciembre.

-Consulta todos los detalles de la subasta de esta furgoneta.

Volvo XC90 subastado en Oviedo

Precio de valoración en la subasta: 10.864,06 euros

Se trata de un Volvo XC90 matriculado en 2013 aunque no fue adquirido hasta 2015. Es diésel y disponen de una llave y documentación del vehículo. Tiene 142.030 kilómetros y no consta de cargas asociadas. La cuantía solicitada para participar en la subasta es de 543,20 euros y no tiene puja mínima. La subasta finaliza el próximo 22 de diciembre.

-Consulta todos los detalles de la subasta de este coche.

Lote Ferrari, Piaggio y Yamaha subastado en Madrid

Precio de valoración en la subasta: desde 49.430 euros

Este lote de vehículos consta de un turismo Ferrari, una motocicleta Piaggio y una moto acuática Yamaha. Los automóviles se pueden adquirir por separado. El primero es un Ferrari 360 Spider en color gris con tapicería de cuero negro y matriculado en 2001. Tiene una cilindrada: 3586 cm³ y una potencia de 24.94 CVF / 400 CV (294 kW). Es descapotable, cuenta con dos puertas y dos plazas. En este caso su valor es de 49.430 euros y la puja mínima de 44.487 euros.

El segundo se trata de una motocicleta Piaggio X7 EVO 125 de gasolina matriculada en 2012. Tiene un color rojo y blanco con cilindrada de 124 cm³ Potencia: 1.44 CVF / 15 CV (11 kW). Tiene una autonomía de 565 km y hasta siete plazas. Su valor es de 50.760 euros y la puja mínima de 45.684 euros.

Por último, el lote incluye una moto acuática de la marca Yamaha modelo FX Cruiser SHO 1800 AH. Tiene una cilindrada de 1812 cm³ y una potencia de 210 CV. Su valor es de 6.690 euros y la puja mínima de 3.345 euros.

Es posible visitar todos los vehículos subastados de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:30 horas sin necesidad de cita previa en Stock Circuit, dirección en Autovía A-3 Madrid/Valencia, junto a Circuit Ricardo Tormo Cheste, Valencia. Esta subasta finaliza el próximo 20 de diciembre.

-Consulta todos los detalles de la subasta de este lote de coches.