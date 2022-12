La comisión que no puede cobrar el banco con un ingreso en cuenta ajena

El Banco de España vuelve a arrojar luz a una de las dudas que más preguntan los clientes de los bancos. En más de una ocasión alguno ha ido a hacer un ingreso en efectivo en una cuenta de otra persona o de un organismo y en esta situación ¿el banco puede cobrar una comisión por ello?

La respuesta por parte del organismo es clara: "No". El BdE explica que si vas a un banco a ingresar efectivo en una cuenta de la que no eres titular, el banco no puede cobrar ninguna comisión, ya que se considera un servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente. En consecuencia, las entidades no están habilitadas para cobrar comisión alguna por efectuar dicho ingreso de efectivo.

Explica en su página web que el servicio de caja se retribuye a través de la comisión de mantenimiento de cuenta que se cobra al titular de la misma, si así lo tiene establecido en el contrato. Es decir, si un tercero va a hacer un ingreso en efectivo en esa cuenta, la entidad no puede cobrar una comisión, ni siquiera por indicar un concepto como, por ejemplo, el nombre del ordenante o el motivo del ingreso.

En este sentido, el Tribunal Supremo en la sentencia n.º 328/2022 de la Sala de lo Civil, de 26 de abril, ha declarado la nulidad de la comisión por ingreso en efectivo realizado en cuenta por terceras personas, ordenantes del pago, que solicitaban la incorporación de información adicional en el campo 'concepto' de la operación.