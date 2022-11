Aprovechar la "gran inestabilidad"

La Comisión Europea pide no esperar a otra crisis para culminar unión bancaria

La unión bancaria "no está completa, no estamos ahí todavía" porque el apoyo político no es total, aunque sea algo que sí reclaman "los ciudadanos", sostuvo Mairead McGuinness en un debate junto a Calviño.