Las comisiones que tendrán que pagar los clientes de Bankia en Caixabank

La fusión de Bankia y CaixaBank está llegando a su recta final. El próximo 12 de noviembre está previsto que se lleve a cabo la integración tecnológica del banco absorbido. La fecha es importante, ya que a partir de entonces el plan Por Ser Tú de Bankia desaparecerá y será sustituido por el programa Día a Día, que CaixaBank puso en marcha en octubre del pasado año.

Los clientes que cumplan los nuevos requisitos no pagarán nada por su cuenta, pero aquellos que no se adapten a esta nueva política comercial lo notarán en su bolsillo: tendrán que abonar hasta 240 euros al año por sus cuentas y 36 euros por la tarjeta de débito, informan los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cómo afectará la fusión de Bankia y CaixaBank a sus clientes.

¿Es fácil cumplir los nuevos requisitos de CaixaBank?

CaixaBank está informando a sus clientes de que a partir del 12 de noviembre pasarán a formar parte del programa Día a Día. Sus condiciones son, a priori, más sencillas de cumplir que las del plan Por Ser Tú de Bankia, por lo que muchos de los que ya cumplían los requisitos de esa entidad seguirán sin pagar comisiones por su cuenta.

Por un lado, es necesario domiciliar una nómina de 600 euros, una pensión de 300 o tener un saldo superior a 20.000 euros en planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos, carteras de fondos, carteras gestionadas o productos estructurados. Por el otro, el cliente deberá hacer tres pagos con tarjeta de crédito cada tres meses o domiciliar tres recibos al trimestre en su cuenta. Si se cumplen los dos requisitos, el cliente no tendrá que pagar nada ni por su cuenta ni por las transferencias o la tarjeta de crédito. Si únicamente se cumple el primer requisito (ingresos domiciliados o tener más de 20.000 euros en productos de inversión), la cuota será de 15 euros al trimestre. Y si no se cumple ninguna condición, el coste será de 60 euros al trimestre (240 euros al año).

Más caro que Bankia

Aunque adaptarse a los requisitos de CaixaBank será relativamente sencillo para aquellos que forman parte del programa Por Ser Tú, incumplirlos sale más caro, afirman desde HelpMyCash. Bankia cobraba 168 euros al año por el mantenimiento de cada cuenta a los clientes adheridos al programa Por Ser Tú que no cumplían sus condiciones, más una cuota de 28 euros al año por la tarjeta de débito. Ahora, los que no asuman todos los requisitos del plan Día a Día tendrán que pagar hasta 240 euros al año por su cuenta.

Además, y este punto es importante, la tarjeta de débito costará 36 euros al año en todos los casos, sea cual sea el grado de vinculación del cliente, que ya no tendrá la posibilidad de tener una tarjeta de débito sin coste. Como alternativa, CaixaBank da la posibilidad de sustituirla por la tarjeta de crédito MyCard, que permite pagar a dos días sin intereses y no tiene cuotas de mantenimiento.

Los que van a salir peor parados de la fusión serán los titulares de la Cuenta ON que sean migrados al programa Día a Día. Con esta cuenta, la única condición para no tener que pagar comisiones era mantener un perfil digital, pero tras el cambio será necesario vincularse o rascarse el bolsillo. "La clave para no pagar comisiones tras la fusión es cumplir los requisitos del programa Día a Día y cancelar la tarjeta de débito, que puede sustituirse por una de crédito, o bien abrir una cuenta sin comisiones en otro banco", concluyen los expertos de HelpMyCash.

Tres alternativas sin comisiones

Los clientes que no puedan cumplir los requisitos del programa Día a Día, los que quieran seguir llevando una tarjeta de débito sin cuotas anuales en su cartera o los que tengan una Cuenta On y no quieran vincularse con el banco tienen alternativas, tal y como señala HelpMyCash que cada mes elabora un ranking con las mejores cuentas del mercado.

La Cuenta Online sin comisiones de BBVA para nuevos clientes es una opción. No tiene comisiones de mantenimiento y no es necesario domiciliar la nómina ni cumplir otros requisitos de vinculación. Permite hacer transferencias gratis, enviar dinero por Bizum e incluye una tarjeta de débito sin cuotas anuales con la que se puede sacar dinero en los más 6.000 cajeros que tiene la entidad en España.

Tampoco cobra comisiones la Cuenta Corriente Open de Openbank, ni de mantenimiento, ni por las transferencias, ni por la tarjeta de débito ni por sacar dinero en todos los cajeros del Santander en nuestro país (más de 7.000 terminales). Además, ofrece descuentos en compras y Bizum. Para disfrutar de todas sus ventajas no es necesario domiciliar la nómina.

Otra alternativa es la cuenta corriente de imagin, una solución para aquellos que quieran seguir siendo clientes de CaixaBank, pero sin las ataduras del programa Día a Día y sin pagar comisiones. Este banco móvil, que pertenece a la entidad de origen catalán, comercializa una cuenta sin comisiones ni vinculación obligatoria, con transferencias gratis, tarjeta de débito sin cuotas anuales, Bizum y la posibilidad de sacar dinero en los más de 13.000 cajeros que tiene CaixaBank en España. Los clientes de Bankia, especialmente los que tengan la Cuenta On y no estén vinculados con el banco, pueden cerrar su cuenta actual y abrir otra en el banco móvil. Eso sí, imagin ofrece menos servicios que CaixaBank y, además, solo permite gestionar la cuenta desde la app del móvil.