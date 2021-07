Estas son las tres comisiones que puedes reclamarle a tu propio banco

Las quejas de los consumidores españoles acerca de las comisiones que cobran los bancos se han multiplicado. El pasado año, el Banco de España recibió 2.134 reclamaciones relacionadas con el cobro de comisiones en las cuentas, un 91% más que un año antes.

En algunos bancos, la comisión anual por mantener abierta una cuenta puede superar los 200 euros, una cuota que los bancos pueden fijar libremente. El regulador español aclara que “las tarifas o precios de las comisiones bancarias son libres”, salvo en contadas ocasiones en las que los costes están limitados por la normativa actual.

Pero por mucho que las entidades de crédito tengan carta blanca para fijar el coste de sus servicios, el comparador de cuentas bancarias HelpMyCash.com aclara que ciertas prácticas se pueden reclamar. "Si detectamos que nos han cobrado una comisión que no procedía, podemos solicitar su retrocesión al banco", señalan los expertos del comparador. “Si el servicio de atención al cliente de la entidad no responde o la respuesta no nos satisface, podemos elevar después una queja al Banco de España cuya resolución, a pesar de no ser vinculante, puede empujar a la entidad a cambiar de opinión”, añaden. Pero ¿qué comisiones se pueden reclamar?

1. Comisiones por transferencias a otros países de la zona SEPA

Hacer una transferencia en euros desde un banco español a una cuenta abierta en una entidad alemana, francesa o portuguesa cuesta exactamente lo mismo que hacerla a una cuenta de nuestro propio país. O, al menos, así debería ser.

La normativa actual obliga a las entidades a cobrar la misma comisión por una transferencia transfronteriza SEPA de hasta 50.000 euros que por una transferencia nacional del mismo importe y en la misma moneda. Es decir, si nuestro banco nos cobra cinco euros por enviar mil euros a una cuenta española, tendrá que cobrarnos exactamente los mismos si la transferencia tiene como destino otro país de la zona SEPA, pero si las transferencias nacionales nos salen gratis, tampoco tendremos que pagar por las otras.

En cualquier caso, hoy en día es muy fácil librarse de las comisiones por enviar dinero dentro de la zona SEPA. La mayoría de los bancos ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer transferencias online gratis, aunque en algunos bancos será necesario asumir cierto grado de vinculación para no pagar por este servicio. En el caso de Openbank, los titulares de la Cuenta Corriente Open no pagan comisiones por emitir transferencias SEPA domésticas y transfronterizas en euros. De hecho, la cuenta permite realizar la operativa básica gratis, no cobra comisiones de mantenimiento y no hace falta ni domiciliar una nómina ni recibos para no pagar. También permiten hacer transferencias SEPA gratis la Cuenta Clara de Abanca y la Cuenta Online de BBVA, ambas sin comisiones y sin vinculación obligatoria.

2. Comisiones en la cuenta asociada a la hipoteca

Cuando se contrata una hipoteca, la mayoría de los bancos obligan al cliente a contratar una cuenta corriente para pagar las cuotas. Y muchos consumidores se preguntan si pueden cobrarles por el mantenimiento de dicha cuenta. La realidad es que sí pueden, pero no en todos los casos. Para saber si podemos reclamar las comisiones de la cuenta asociada a la hipoteca, deberemos recordar en qué fecha firmamos el contrato del préstamo, aclaran fuentes de HelpMyCash. Si es anterior al 29 de abril de 2012, la entidad no puede cobrarnos si usamos la cuenta solo para abonar las cuotas de la hipoteca.

En cambio, si el préstamo es posterior, el banco si tiene derecho a cobrarnos por el mantenimiento de la cuenta, siempre y cuando se cumplan estos requisitos: primero, la comisión apareciese en los documentos de información precontractual de la hipoteca (FIPRE, FIPER, FEIN y FiAE); segundo, el banco nos informase de la exigencia de abrir la cuenta; tercero, el coste saliese en el contrato, y, cuarto, la entidad no haya subido la comisión desde el inicio de la hipoteca.

Si la cuenta se utiliza solo para pagar las cuotas de la hipoteca, el banco deberá respetar el coste que aparezca en el contrato y no podrá subir el precio de la cuenta durante toda la vida del préstamo. No obstante, si la cuenta se utiliza también para otros fines como, por ejemplo, pagar compras con tarjeta, hacer transferencias, abonar impuestos, etc., el banco podrá subir o bajar su precio.

3. Comisiones por descubiertos en cuentas olvidadas

Una cuenta que abrimos cuando íbamos a la universidad, otra de cuando compartíamos piso… Muchos españoles tienen cuentas corrientes abiertas que ni siquiera recuerdan que existen. El problema es que abandonarlas no es sinónimo de cerrarlas, por lo que, mientras sigan operativas, el banco podrá cobrar las comisiones de mantenimiento que establezca el contrato. Los expertos de HelpMyCash recomiendan cerrar aquellas cuentas que no se utilizan y solicitar un justificante de cancelación para evitar pagar comisiones en el futuro.

En cualquier caso, aunque el banco pueda cobrar por el mantenimiento de una cuenta inactiva, lo que no debería hacer es percibir gastos por un descubierto si la causa de que la cuenta se haya quedado en negativo son las propias comisiones cobradas por la entidad. El Banco de España considera que esto no se ajusta a las buenas prácticas bancarias.