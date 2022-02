Así afecta al bolsillo de los españoles la guerra entre Rusia y Ucrania

A las cuatro de la mañana, la normalidad en Ucrania saltó por los aires. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, daba luz verde a sus tropas para invadir Ucrania. En ese momento empezaron los bombardeos a distintas ciudades saltando así por los aires la tensa normalidad en la que vivían los ucranianos desde hace semanas.

Los habitantes de Kiev se han levantado con el sonido de las sirenas antiaéreas y aunque algunos han cogido el coche para ir a trabajar, otros muchos han salido corriendo a los cajeros automáticos para sacar dinero, por el temor de no poder contar con su efectivo ante una posible huida del país. No iban desencaminados. Rápidamente, las carreteras de salida de la ciudad se han colapsado en busca de un destino seguro. Pero antes ha tocado hacer largas colas en las gasolineras que continúan llenas. De hecho, el cajero que ahora está vacío en Kiev es porque, directamente, ya no tiene efectivo.

Esto es grosso modo el minuto y resultado de lo que acontece en Ucrania, tras el ataque ruso. Una guerra que tendrá implicaciones más allá de sus fronteras, como en España, cuya economía puede quedar mermada por el conflicto. Un ejemplo rápido: el Ibex-35 ha amanecido con una caída del 4,4% (igual, a decir verdad, que las principales bolsas a nivel mundial).

El petróleo... y la gasolina

Pero aún hay más. El precio de las materias primas energéticas se ha disparado este jueves a raíz del ataque de Rusia a Ucrania por el miedo a que haya interrupciones en el suministro y a que la grave situación geopolítica y la presión al alza sobre la inflación puedan entorpecer la recuperación económica global. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se encarece más del 5% y supera los 99 dólares, un nivel en el que no se movía desde septiembre de 2014.

Esto ocurre además en un momento en el que el precio de la gasolina y del gasóleo registran un nuevo récord tras incrementarse un 1% y un 1,2%, respectivamente, impulsados precisamente por ese encarecimiento del crudo de Brent. Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,591 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,479 euros. Hay que matizar, eso sí, que el precio del crudo Brent afecta al precio de la gasolina, pero eso sí, no en la misma proporción.

El precio de la luz

El precio de la electricidad se disparará este viernes un 16,79%, respecto a este jueves. Un porcentaje que supondrá superar la cota de los 240 euros por megavatio hora (MWh), su segundo nivel más alto en lo que va de 2022, al calor del alza en el precio del gas natural tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Estos 240,13 euros por MWh de precio medio del mercado mayorista para el 25 de febrero son así el nivel medio más alto que registra el 'pool' desde el pasado 17 de enero. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este viernes se dará entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, con 300 euros por MWh, mientras que el mínimo, de 153,32 euros por MWh, se registrará registrado entre las 04:00 horas y las 05:00 horas.

El gas

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que está "garantizado" el suministro de energía, pero alerta del encarecimiento del mismo por las hostilidades entre Rusia y Ucrania. "En España la garantía de seguridad de suministro está garantizada por otras vías. Rusia no es de nuestros principales suministradores ni por tubo, ni por barco. La gran capacidad de acogida de gas natural licuado en nuestras terminales de gasificación nos permite ser muy flexibles", ha explicado.

Y ha avanzado que para "el próximo mes está previsto que vengan veinte cargos" para el país, tras apuntar que en el mes de febrero se "han producido dos desembarcos de dos cargueros rusos que han garantizado el suministro de GNN (Gas Natural) en España"