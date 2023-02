Cómo afecta a las pensiones la subida del Salario Mínimo a 1.080 euros al mes

A priori puede parecer las pensiones y la subida del Salario Mínimo no tienen relación alguna, sin embargo, no es así. Lo tiene y mucho. En primer lugar, es importante saber que hoy se aprueba en Consejo de Ministros el alza del SMI a 1.080 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Y he aquí el quid de la cuestión. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional también elevará las bases mínimas de cotización, lo que se verá reflejado directamente en el futuro de una mayor base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación en España.

Para ser más exactos con la explicación que subyace, el Instituto BBVA de pensiones explica que "las bases mínimas de cotización se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el Salario Mínimo, lo que supondrá, por tanto, el incremento de la cuota mínima de cotización". En consecuencia, lo anterior determinará un aumento de la recaudación de cotizaciones sociales y un incremento de las prestaciones futuras de aquellos trabajadores que coticen por la base mínima.

En resumidas cuentas, a mayor salario, mayor base de cotización, lo que determinará en el futuro una mayor base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación, y, por lo tanto, una mayor pensión, ya sea de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente.

El nuevo Salario Mínimo no solo afecta a las futuras pensiones

Esta nueva cuantía económica afectará directamente a los subsidios por desempleo, puesto que uno de los requisitos principales para solicitar el acceso al subsidio por desempleo y a la RAI (Renta Activa de Inserción), es no percibir rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesionales. Entre estas prestaciones figurarían el de agotamiento de la prestación contributiva o, lo que es lo mismo, el paro, y el subsidio para mayores de 52 años.

¿Cuándo entra en vigor la nueva subida del Salario Mínimo?

El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida de un 8% del SMI para 2023. Una vez aprobada en Consejo de Ministros, se espera que se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, lo que determinará el ingreso de la diferencia entre la cantidad que se abonó al trabajador en enero y la cantidad que realmente debería haber percibido.