Salarios, pensiones, subsidios... Así afecta la subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año es ya el principal reto que tiene por delante la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; más todavía después de la reunión de este lunes que acabó sin acuerdo entre agentes sociales -que consideran insuficiente el incremento de entre 12 y 19 euros para 2021- y empresarios, que siguen enrocados en el 'no'. Por lo pronto, y tal y como se publica hoy La Información, el Ejecutivo se resiste a aprobar un nuevo SMI de forma unilateral y tratará de acercar posturas durante lo que queda de mes, aunque eso suponga retrasar la fecha en la que se preveía o al menos tenían la intención de que entrase en vigor.

Actualmente, el SMI está fijado en 950 euros mensuales en 14 pagas. Cifra en la que lleva 'congelado' desde 2019, ya que la coyuntura económica estancó este asunto. El Gobierno y sobre todo Díaz se fijaron como objetivo retomar el incremento una vez se hubiera acabado el estado de alarma y la economía empezase a dar signos de recuperación. La idea no es otra que continuar con el compromiso electoral de que alcance a final de la legislatura el 60% del salario medio. La medida no solo tendrá incidencia en la nómina de los trabajadores, también afectará en cierto modo a pensiones y determinados subsidios y ayudas del SEPE.

¿Con el incremento del SMI suben también todos los sueldos?

Esta es una de las cuestiones que más se repite cada vez que hay una subida del SMI. Para empezar hay que tener en cuenta que el salario mínimo es el sueldo más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, de manera que realmente su subida solo repercute a aquellos que reciben unos ingresos por debajo de lo estipulado, con indiferencia de si se tiene derecho a pagas extras o están prorrateadas.

Por tanto, la subida del SMI no implica el incremento de todos los salarios. Y no, tampoco de aquellos que tengan un sueldo base por debajo de los 950 euros. Esto se debe a que habrá que tener en cuenta todos los conceptos que se incluyen en la nómina, aquellos en particular que no entran dentro de ese salario base y que son considerados como complementos extrasalariales que, por otro lado, se pactan igualmente en el contrato, y pueden incrementar los ingresos a final de mes.

Esto es así porque tras la subida del SMI del pasado 2018 surgió la duda sobre si los ingresos por debajo del mismo correspondían solo al salario base o si se debían incluir los complementos. Finalmente, la Audiencia Nacional falló a favor de incluir ambos conceptos en el cómputo final. En concreto, la Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de un sindicato que solicitaba aplicar el "derecho a que el salario incluya 900 euros mensuales por 14 pagas, más los complementos salariales de convenio y la prima de producción, aunque la suma de dichos conceptos supere 12.600 euros anuales (el límite del SMI fijado entonces)".

Con todo, una vez se apruebe la subida, cualquier trabajador podrá contar con un salario base por debajo de esta cifra, pero los ingresos establecidos en su nómina a final de mes correspondientes al salario base, a los complementos y a las pagas extras, deberán ser, al menos, iguales al SMI.

Subsidios y ayudas del SEPE

El incremento del SMI también tendrá incidencia en determinados subsidios para desempleados del SEPE. En la práctica, además, supondrá abrir en cierto modo el abanico a más personas para poder acceder a estas ayudas. ¿El motivo? Que tanto el subsidio para mayores de 45 años con cargas familiares, como el subsidio para mayores de 52 años o el subsidio extraordinario por desempleo tienen un requisito que dice lo siguiente: "carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo".

Es decir, el 75% de 950 euros (SMI) implica que el límite de rentas es actualmente de 712,15 euros. Pongamos que el SMI se sube a 985 euros. Entonces, el límite sería de 783,75 euros.

Gasto en pensiones

Por otro lado, una de las primeras consecuencias de subir el salario mínimo interprofesional sería un incremento en la recaudación por cotizaciones sociales. Tal y como explica Jubilación de Futuro, el portal dedicado a pensiones y jubilaciones del banco BBVA, esto sucede así porque las bases mínimas de cotización, que son sobre las que luego se aplican los tipos de cotización de los trabajadores, suben en función del SMI y las pagan, en gran parte, los empresarios.

Además, en caso de producirse un incremento salarial, también se produciría un aumento de las bases reguladoras de las prestaciones de la seguridad social. Si se incrementan las bases reguladoras de los trabajadores en los próximos años, "también aumentará considerablemente el gasto en pensiones de jubilación y en las de incapacidad permanente", detalla el BBVA. Por hacer un breve inciso: la base reguladora es un baremo que sirve para calcular las prestaciones a las que cada trabajador tiene derecho a percibir de la Seguridad Social. Se determina en función de la base de cotización durante un periodo de tiempo determinado. Lo primero que hay que tener en cuenta en este sentido es para qué supuesto se calcula, ya que varía dependiendo de cada caso, aunque en la mayoría suelen ser para las pensiones de jubilación o incapacidad permanente.

En el caso de las de jubilación, para calcular la base reguladora hay que tener en cuenta las bases de cotización a la Seguridad Social en los años previos a dejar la actividad laboral. Se sumarán las bases de cotización y, a partir de 2022, se dividirá por 350 (hasta ahora es de 322) durante los 300 meses anteriores al hecho causante.

Eso sí, añade el BBVA, aquellas personas que les sea aplicable la legislación anterior a 1 de enero de 2013, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesante durante los 180 meses anteriores al mes del mes previo al hecho causante. Y, desde el 1 de enero de 2013, el número de meses se elevará progresivamente a razón de 12 meses por año. Por tanto, apunta la entidad, al aumentar considerablemente la base reguladora, por la subida del SMI, se incrementaría también el coste de las pensiones de jubilación en los próximos años, así como el gasto de la Seguridad Social.