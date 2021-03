Cómo estirar tu sueldo, hacer más rentable tu dinero y ahorrar cada mes

Que si invertir en bitcoins, en acciones de tecnológicas o del sector salud, que si son mejores los fondos de inversión o los planes de pensiones… Las opciones para rentabilizar nuestro dinero son diversas, pero antes de elegir una ¿has hecho ya lo más importante? Si el objetivo es estirar la nómina, como en todo, no se puede empezar la casa por el tejado. Al igual que cuando se corre una maratón no se consiguen superar los más de 42 km el primer día, sino que hay que ir poco a poco y mejorar por el camino la técnica, con el mundo de las finanzas pasa exactamente lo mismo: antes de invertir hay muchísimo campo para mejorar.

Así lo cree Natalia de Santiago, ingeniera de formación y financiera por vocación, ha escrito el libro Invierte en ti, una guía práctica para gestionar mejor nuestro dinero y vivir más tranquilos del que ha hablado en el último 'Finect Talks'. Y lo primero para ordenar la casa es comenzar por el presupuesto. Puede parecer un asunto baladí, pero una vez que uno se sienta a mirar con detalle todos sus ingresos y sus gastos, y a separar estos últimos por partidas puede que más de uno se desanime. Ante esta, más que posible situación, de Santiago avisa “son tres horas, pero son tres horas solo una vez al año, el resto de los meses se necesita muy poco tiempo de mantenimiento”.

Cuanto más detallado sea mejor, ya que de este modo habrá menos lugar para imprevistos. “Para crearlo vale una libreta, un Excel, una aplicación de las que existen o un lienzo y acuarelas, pero el caso es crearlo”, incide.

Lo que no puede faltar en cualquier presupuesto es el ahorro. “Esa es la clave de todo”, afirma de Santiago. Y se trata de una partida que no puede dejarse para final de mes. “Debe estar planificado con premeditación y alevosía”, asegura. Esta parte puede parecer un imposible, pero no importa la cantidad que se consiga. Si la nómina es más reducida, el ahorro también lo será, y viceversa. Lo recomendable es un 20%, pero, tal y como apunta la experta, si no se está en disposición de ese 20% que sea un 10%.

Eso sí, no valen las excusas porque, tal y como afirman los datos del BCE sobre el ahorro de los hogares españoles, solo nos acordamos de ahorrar cuando las cosas van mal, que es justo cuando más complicado y cuesta arriba suele ser. “En 2018, cuando las cosas iban bien, el ahorro de las familias estaba bajo mínimos. En cambio, en 2020, con toda la crisis económica derivada del Covid-19, este nivel ha tocado máximos”, recuerda de Santiago.

Objetivos temporales



El ahorro debe ser automático y a principios de mes y estar encaminado a lograr varias metas. La primera debe ser crear un colchón que cubran, idealmente, seis meses de gastos para poder reaccionar con calma, pero que como mínimo sean tres meses, menos se estaría en una situación demasiado vulnerable.

Después llegaría el turno de ahorrar para el futuro, y en esta parte ocurre exactamente lo mismo: cuanto más se gane, más se tiene que ahorrar para la jubilación, porque la pensión supondrá un porcentaje menor del sueldo. Por último, llegarían los objetivos a corto medio plazo: el coche, la boda, la educación, o el viaje a las quimbambas. Cada partida debe estar etiquetada con su nombre para no perder el horizonte.

Por último, todo buen presupuesto debe venir acompañado de un plan de capacidad de reacción. “Se trata de ser conscientes de cuantos gastos te puedes quitar de un día para otro porque en tiempo de crisis tener esto ya estudiado te puede salvar de muchos calvarios”, explica de Santiago. Se trata de tener presente en todo momento de dónde podríamos cortar si las cosas van mal: ocio, ahorro, ropa, viajes… y calcular cuánto quedaría eliminando esas partidas. Lo ideal sería entre un 25% y un 50%, y definitivamente si la capacidad de reacción es de menos de un 25% hay que revisar y reducir más partidas para poder llegar a ese porcentaje.