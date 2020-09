¿Cómo computan para cobrar el paro los periodos trabajados en el extranjero?

La prestación por desempleo es una ayuda económica de la que se pueden beneficiar los trabajadores en paro, aunque no todos. Para acceder a ella se deberá acreditar un periodo mínimo de cotización de 360 días en los últimos seis años. Este requisito no siempre es fácil de cumplir, pero una opción es recurrir a las cotizaciones realizadas en el extranjero, en concreto en los países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) y en Suiza.

Para acceder a la protección por desempleo en España, se tendrán en cuenta, además de las cotizaciones efectuadas en el país, lo que haya cotizado en otros países de la UE/EEE y en Suiza. Sin embargo, no se podrá solicitar el paro nada más volver del extranjero, sino que el trabajador deberá cotizar por desempleo en España, aunque sea un día, tras su vuelta. Como excepción, el trabajador no tiene obligación de cotizar tras su vuelta a España si antes de marcharse estaba cobrando el paro y solicitó su suspensión. En ese caso, podrá solicitar la reanudación sin tener que volver a trabajar en el país.

En cualquiera de las situaciones anteriores, para demostrar los períodos cotizados se debe presentar el formulario U1, facilitado por la institución competente del Estado donde realizó el trabajo que pretende justificar. Para evitar retrasos u otros problemas en la solicitud del paro, se recomienda reunir toda la documentación necesaria antes de salir del país, aunque también se podrá solicitar desde España a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Aunque no se presente el formulario U1, la administración que tramite la solicitud podrá obtener los datos directamente del otro país, pero el formulario puede acelerar las cosas.

El formulario U1, el documento más importante para este trámite, recoge todos los periodos de cotización que el trabajador ha acumulado en el país correspondiente. No obstante, hay que tener en cuenta que se reducirá la duración de la prestación que se le apruebe en España en tantos días como haya cobrado dicha prestación en cualquier otro país del ámbito comunitario.

Para los ciudadanos de la UE, EEE o Suiza bastará con cumplir los requisitos anteriores, sin embargo, a las personas con otra nacionalidad se exige tener derecho a residir y a trabajar legalmente para acceder a la prestación por desempleo. Además, si un trabajador ha trabajado en un país no comunitario puede solicitar el paro siempre que ese Estado haya firmado un Convenio de Seguridad Social con España.

Transferir la prestación de otro país a España

Si el trabajador no tiene derecho a la prestación por desempleo en España porque no cumple las condiciones que exige el SEPE para ello, también puede recurrir a la prestación del país donde ha trabajado, si se tiene derecho a ella, y recibirla en España. Por lo general, para cobrar las prestaciones de desempleo debes estar en el país que paga las prestaciones. No obstante, bajo determinadas condiciones, puedes ir a otro país de la UE a buscar trabajo y seguir recibiendo las prestaciones de desempleo del país en el que te quedaste en paro. En concreto, se deberá solicitar una autorización para transferir las prestaciones de desempleo desde el país donde te quedaste en paro.

Esta opción será posible solo si el trabajador se encuentra en situación de desempleo total o si tiene derecho a recibir prestaciones de desempleo en el país en el que te quedaste en paro. Además, se exige haber estado como demandante de empleo un mínimo de cuatro semanas y en este caso se deberá solicitar el formulario U2 al servicio nacional de empleo. Al instalarse en el nuevo país, el trabajador deberá inscribirse como demandante de empleo en un plazo de siete días y presentar la documentación.

El importe al que se tenga derecho se podrá recibir en el país de origen del trabajador o en cualquier otro país comunitario donde quiera buscar trabajo. Las prestaciones suelen transferirse por un plazo de tres meses ampliable a un máximo de seis.