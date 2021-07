Cómo conseguir un préstamo sin necesidad de cambiar de banco.

Una de las principales condiciones que hay que cumplir a la hora de contratar un crédito en un banco es tener una cuenta abierta en la entidad y, generalmente, tener una antigüedad mínima de varios meses. Pero, según los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com, cada día hay más entidades crediticias en las que es posible conseguir un préstamo sin tener que cambiar de banco, es decir, sin tener que abrir una cuenta corriente nueva.

Cuando solicitamos un crédito, debemos tener una cuenta bancaria que servirá para pagar las cuotas mensuales. Algunos préstamos no exigen al solicitante tener una cuenta en la misma entidad que concede el crédito. Funcionan de la misma forma que un préstamo tradicional, solo que es posible domiciliar el pago de las cuotas mensuales en alguna cuenta que ya se tenga abierta en otro banco.

Funcionamiento de los créditos sin cuenta

Para ello, durante el proceso de solicitud del préstamo, es necesario añadir los datos de la cuenta. De esta manera, podremos mantener nuestra cuenta corriente habitual y, a su vez, conseguir financiación en otra entidad que ofrezca mejores condiciones.

Algunos bancos exigen que el cliente lleve un mínimo de tiempo en la entidad para conseguir un préstamo; sin embargo, estas entidades, al conceder préstamos a consumidores que no son clientes, no exigen ningún tipo de antigüedad. Además, al no tener que abrir una cuenta nueva, se evita tener que pagar comisiones por ella, ya que se pueden domiciliar las cuotas en cualquier cuenta sin gastos.

Para conseguir un préstamo sin cambiar de banco es necesario comparar las distintas ofertas y cumplir los requisitos de la entidad. Por lo general, será necesario tener ingresos suficientes para pagar el préstamo, una situación laboral estable y no estar sobre endeudado.

Los mejores bancos

Según los expertos de HelpMyCash, actualmente existen varias entidades financieras a las que se puede pedir un crédito sin tener que cambiar de banco. En muchos casos, tampoco exigen contratar ningún producto asociado al crédito como seguros.

Por ejemplo, el Crédito Proyecto de Cofidis se puede contratar sin cambiar de entidad, sin vinculación y no tiene comisión de apertura. Permite conseguir hasta 15.000 euros que se pueden devolver en un plazo de hasta ocho años con un tipo de interés desde el 6,12% TAE (desde el 5,07% TAE si la finalidad es pagar estudios).

Cómo solicitar el crédito

Cada entidad financiera establece sus propios procedimientos para conceder un préstamo y la mayoría de las solicitudes pueden hacerse totalmente online. Algunas entidades nos pedirán enviar por internet la documentación necesaria para la verificación de nuestra identidad y para valorar nuestro perfil antes de la concesión del préstamo.

Generalmente, habrá que enviar el DNI o NIE, la última nómina, un extracto de la cuenta, etc., aunque la documentación dependerá de cada entidad. Algunas entidades pueden pedir una conexión a la banca online del usuario mediante sus claves de acceso, lo que agiliza el proceso.