Cómo se declara en el IRPF la ganancia obtenida cuando vendes un piso

PREGUNTA

En el pasado año 2019 he vendido un piso que compré hace muchos años y que he tenido arrendado a terceros durante la mayor parte del tiempo. Sé que tengo que declarar en el IRPF la ganancia patrimonial obtenida pero no sé muy bien qué debo tener en cuenta para ese cálculo. ¿Me podrían orientar en este asunto?