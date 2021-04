Cómo descargar el borrador de la Renta de 2020 por Internet, paso a paso

Comienza la cuenta atrás para que arranque la campaña de la declaración de la Renta. A partir del próximo 7 de abril, millones de españoles están llamados a saldar sus cuentas con Hacienda.

Los ERTE, el ingreso mínimo vital y la crisis sanitaria son los protagonistas de la campaña de este año que se extenderá algo menos de tres meses, hasta el próximo 30 de junio.

Para solucionar las principales dudas de los usuarios, el comparador de productos financieros HelpMyCash.com ha estrenado una guía gratuita sobre la declaración de la renta de 2020 con las fechas clave, las novedades fiscales de este año y las instrucciones para pedir el borrador por Internet paso a paso.

¿Cuándo se puede solicitar el borrador?

Los contribuyentes pueden solicitar el borrador de su declaración de la renta, así como modificarlo y presentarlo a partir del 7 de abril a través de la web de la Agencia Tributaria (AEAT).

Asimismo, también se puede consultar el resumen del borrador a través de la app de la Agencia, disponible en Google Play y en la tienda de aplicaciones de Apple. No obstante, la app no permite modificarlo ni incluir datos adicionales, por lo que solo podrán confirmar el borrador a través de la aplicación aquellos contribuyentes que no necesiten hacer cambios. El resto tendrán que tramitarlo a través de la web o bien presentar la declaración por teléfono (a partir del 6 de mayo) o en las oficinas de la Administración (a partir del 2 de junio).

3 formas de descargar el borrador

La Agencia Tributaria ofrece a los usuarios tres formas de identificarse para descargar el borrador: certificado o DNI electrónico, sistema Cl@ve PIN o número de referencia, explican los expertos del comparador HelpMyCash. Para tramitar el borrador a través de Internet basta con acceder al servicio Renta WEB disponible en la web de la Agencia, escoger un sistema de identificación y seguir los pasos.

Aquellos contribuyentes que no dispongan de un certificado digital o DNI electrónico ni estén dados de alta en el sistema Cl@ve (para poder usarlo es necesario registrarse previamente) pueden solicitar un número de referencia que les permitirá tramitar el borrador y confeccionar su declaración por Internet. Este código, que también permite consultar los datos fiscales, se puede solicitar por la web o por la app de la AEAT desde el pasado 3 de marzo.

Eso sí, para solicitar el número de referencia será necesario aportar el valor de la casilla 505 de la declaración de la renta de 2019, la que presentamos el año pasado. Esta casilla, que no debe confundirse con el resultado de la declaración, se corresponde con la base liquidable general sometida a gravamen y podremos encontrarla en la declaración o el borrador de 2019 si guardamos una copia o en el documento de ingreso o devolución. También es posible conseguir el valor de dicha casilla en una oficina de la Agencia Tributaria solicitando cita previa.

Aquellos que el año pasado no presentasen la declaración lo tendrán mucho más fácil. En lugar de introducir el valor de la casilla 505, solo tendrán que informar de los últimos cinco dígitos del IBAN de una cuenta a su nombre para solicitar el número de referencia, señalan fuentes de HelpMyCash. Lo mismo ocurre en aquellos casos en los que la casilla 505 diese un resultado igual a cero en la declaración presentada el año pasado.

¿Y si no encuentro el valor de la casilla 505?

La alternativa para los contribuyentes que no dispongan de certificado electrónico ni encuentren la casilla 505 y que tampoco quieran desplazarse a una oficina de la AEAT es registrarse en el sistema Cl@ve.

Este servicio permite identificarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y combina una contraseña escogida por el usuario con un pin de tres caracteres que se renueva cada vez que se necesite.

La forma más fácil de registrarse es realizando una videollamada a través del móvil, la tablet o el ordenador (el alta por videoconferencia solo está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 14:00). El plan B es solicitar un código seguro de verificación que recibiremos por correo postal y que también nos permitirá completar el registro. Asimismo, es posible registrarse en Cl@ve en una oficina acreditada o con el DNI electrónico.