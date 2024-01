Cómo devolver un regalo de Reyes si está abierto o sin etiqueta: esto debes saber

¿Quieres devolver un regalo de Reyes, pero ya lo has abierto o no tiene etiqueta? Esto es lo que debes saber.

Si diciembre es el mes de las compras, enero es el de las devoluciones. Ya sean de las rebajas o de los regalos de Reyes, es importante conocer los derechos a los que acogernos como consumidores. Las dudas que habitualmente surgen son las siguientes: ¿tengo que devolver el artículo con el embalaje original?, ¿qué pasa si ya lo he abierto?, ¿cuántos días tengo para hacer el cambio?, ¿necesito las etiquetas?, o ¿está la tienda obligada a devolverme el dinero o me puede dar un vale? Las colas suelen ser compañeras habituales en esta tediosa tarea.

Lo primero que debemos hacer cuando compramos un regalo es asegurarnos de las condiciones de devolución que tiene la empresa. Así podrás hacerle un favor a la persona que lo recibirá. Y por supuesto, guardar el ticket original. Si eres tú quien ha recibido el regalo y tienes dudas, debes consultar las condiciones de la tienda para poder solicitar la devolución, ya que pueden tener alguna particularidad. Deben aparecer en su página web, pero también se pueden preguntar por teléfono o al personal de la tienda.

Porque aunque hay comercios que devuelven el dinero con el ticket de compra original (en el mismo método de pago), no están obligados. Hay tiendas o empresas que solo lo hacen cuando el artículo venía con un defecto de fábrica. Para ello hay que hacer uso de la garantía, que es de tres años. Es decir, si el producto está en buen estado, el establecimiento puede cambiarlo por otro artículo similar (color, talla, modelo…) o entregar un vale con el importe para que el usuario lo gaste en otra compra”.

¿Cuánto tiempo tengo para devolver un producto?

Para evitar ser engañados, es importe conocer, al menos, los derechos básicos. El tiempo legal mínimo que exige la ley para poder devolver los productos es de 14 días, aunque lo normal en grandes comercios físicos o electrónicos es que el plazo sea de 30 días. Incluso, en la época navideña el plazo se suele ampliar. Por ejemplo, es habitual que las compras realizadas desde el ‘Black Friday’, a finales de noviembre, se puedan devolver hasta finales de enero. Es una estrategia para que los consumidores adelanten sus compras para Reyes.

Los regalos pueden devolverse sin el embalaje original, pero hay excepciones a tener en cuenta. Por ejemplo, se puede devolver un juguete en una caja de zapatos. Sin embargo, cuando el ‘packaging’ forma parte del producto, es recomendable devolverlo en el original. Es el caso, por ejemplo, de un reloj. De no ser así, el comercio puede aplicar una reducción a la cantidad a devolver.

En cuanto a las etiquetas de las prendas de ropa, cada tienda tiene una política de devolución. En algunas exigen que esté presente. En otras no es necesario, ya que en el interior hay otra con el mismo código de barras que la identifica. Esa siempre es obligatoria.

¿Cómo puedo devolver los regalos de Reyes comprados online?

En el caso de las compras en internet es diferente, puesto que la empresa sí está obligada a devolver el dinero al cliente. Existe un periodo de 14 días naturales para probar el producto y hacer devoluciones sin dar ninguna explicación para devolverlo. El comercio tiene un plazo de 14 días para hacerlo u ofrecernos una alternativa que siempre podremos rechazar. Solo pueden cobrar el servicio de transporte de la devolución.

Además, lo habitual es que la mayoría de empresas y comercios admitan en sus tiendas físicas la devolución de artículos comprados en su web. Pero para asegurarte de ello, debes consultar las condiciones de cada una de ellas. Porque algunas obligan a devolverlo a través de un transportista y no lo recogen en sus locales.

En el caso de los productos electrónicos comprados ‘online’, cuando el cliente retira el precinto, pierde su derecho de desistimiento. Eso ocurre con videojuegos, música, vídeo, software, Tampoco se pueden devolver prensa y revistas, productos personalizados o alimentos y otros productos de rápida caducidad.

¿Puedo reclamar el dinero con un ticket regalo?

Las tiendas no devuelven el dinero a los clientes que acuden con un ticket regalo. En ellos no aparece el precio, para que la persona que lo reciba no sabe cuánto ha costado. Sin embargo, lo normal es que permitan el cambio por otro artículo o que reembolsen la cantidad en una tarjeta de abono para gastar más adelante, con la misma cifra de la que costaba el regalo. Estos vales no caducan.

En el caso de compras realizadas ‘online’, el cambio de un artículo o solicitud de tarjeta de abono con un ticket regalo podrá hacerse tanto en las tiendas físicas como a través de la web de la tienda. Normalmente, entregan el vale a través de email una vez han recibido el producto devuelto.

Una opción cuando no encontramos el ticket original o no nos interesa nada de la tienda, es vender el artículo en webs de segunda mano. Se conoce con el término inglés ‘regifting’. Las opciones más comunes son Wallapop, Vibbo o Milanuncios. Hay casos conocidos de artículos que se agotan en las tiendas por los que se puede sacar incluso un precio mayor de que costó nuevo.