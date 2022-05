Así puedes empezar a invertir para rentabilizar aún más tu dinero ahorrado

El volumen de activos de los fondos de inversión en España aumentó un 15,7% en el año 2021, según los datos publicados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Este dato no es de extrañar, teniendo en cuenta que son productos sencillos de entender y que pueden encajar muy bien con lo que buscan los inversores, tanto principiantes como los más experimentados.

Es normal que quienes están pensando en invertir por primera vez tengan muchas dudas. Por eso, los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com dan respuesta a las dudas más frecuentes.

¿Cómo se planifica la inversión?

Al igual que ocurre con cualquier proyecto que se comienza, tener clara la ruta que se quiere seguir antes de invertir es muy importante. Por eso, es necesario leer la máxima información posible para poder tomar decisiones de forma más consciente, sin dejarse llevar simplemente por lo que diga la publicidad.

Uno de los principales consejos que destacan los especialistas del comparador, es que el dinero que se va a destinar a ello tiene que ser un capital que no se vaya a necesitar en un largo plazo, como mínimo unos 5 o 7 años, especialmente si no se es un experto como para realizar operaciones en corto. "Por eso, el dinero ahorrado es mejor dividirlo en dos sacos imaginarios: uno será el de las emergencias, con dinero que no se debe invertir en nada y siempre tiene que estar disponible y líquido; y otro saco será el del dinero que se destina a la inversión", añaden desde HelpMyCash.

¿Qué cantidad invertir? Depende. "Las ganancias serán mayores cuanto mayor sea la base sobre la que se generan", indican los expertos. Sin embargo, actualmente hay numerosas posibilidades de invertir con un capital bajo: brokers, robo advisors, etc.

Los ‘robo advisors’: la nueva propuesta que gana adeptos

La opción de los robo advisors es interesante por varios motivos: ayudan a elaborar una cartera de inversión con fondos de inversión, piden un monto de dinero pequeño para acceder a su servicio y cobran comisiones bajas.

En España, las entidades que destacan con mayor número de clientes y que son robo advisors independientes (que no forman parte de bancos) son Indexa Capital, inbestMe y Finizens, apuntan los expertos de HelpMyCash.com.

Estos servicios realizan un test a los nuevos clientes para conocer cuál es su experiencia en inversión y cuál es su situación económica. En función de eso, recomiendan una cartera de inversión que se adapta al nivel de riesgo adecuado. Estas carteras de inversión están compuestas por fondos de inversión o fondos de inversión indexados, que como se explica más arriba son algunos de los productos favoritos por los españoles para invertir debido a que son sencillos de comprender.

En el caso de Indexa Capital son 10 carteras las disponibles; inbestMe ofrece 11 y Finizens unas cinco. Cada una de estas tiene diferente nivel de riesgo para adaptarse a cada persona.

Una vez elegida la cartera, la cantidad de dinero a colocar es a elección de cada persona, aunque siempre cumpliendo el mínimo, que en el caso de Indexa es de 3.000 euros y para inbestMe y Finizens es de 1.000.

En cuanto a las comisiones, cuando se invierte es muy importante tenerlas en cuenta, ya que las comisiones restan rentabilidad. Los robo advisors se caracterizan por tener un sistema automatizado de algunos procesos de la inversión, ya que mediante algoritmos consiguen sistematizar algunas decisiones. Por eso también tienen menos costes y pueden permitirse comisiones más bajas. Así, en estos tres casos de robo advisors las comisiones por cartera no superan el 0,70% anual, independientemente de la cartera escogida o de la cantidad de dinero depositada.