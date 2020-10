Más de 50 euros por tus tarjetas: cómo evitar estas comisiones bancarias

Hay más de 87 millones de tarjetas en circulación en nuestro país, según el Banco de España, lo que significa que, de media, cada español mayor de edad lleva en su cartera un par de plásticos. Las tarjetas se han convertido en un accesorio imprescindible para muchos, que se atreven a salir de casa sin dinero en efectivo, pero no sin sus tarjetas. Una popularidad que se ha acentuado con la crisis sanitaria. La mayoría de los bancos ha recomendado a sus clientes utilizar las tarjetas en lugar del efectivo y varias cadenas comerciales han solicitado priorizar el dinero de plástico, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Central Europeo desmintieron que el efectivo fuese uno de los principales focos de transmisión del virus.

La realidad es que las tarjetas son cómodas, permiten reducir a cero el contacto entre el cliente y el comercio y nos evitan tener que llevar efectivo encima. Pero esas ventajas tienen un precio. De media, los bancos españoles cobran 29 euros anuales por la emisión y renovación de una tarjeta de débito, según las tarifas publicadas por las diez principales entidades de España. Las tarjetas de crédito son más caras: 44 euros de media al año. Es decir, más de 50 euros por el paquete completo.

Sin embargo, “la mayoría de los bancos ofrece a sus clientes tarjetas de crédito y de débito sin cuotas anuales si cumplen sus requisitos de vinculación”, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Eso sí, la banca está comenzando a priorizar las tarjetas de crédito, ya que les resultan más rentables, y algunas entidades solo entregan gratis la de crédito, mientras que cobran por la débito, incluso a los clientes vinculados, señalan desde el comparador.

A pesar de que la tónica general en la banca tradicional sea ofrecer tarjetas gratuitas solo a los clientes vinculados, no ocurre lo mismo con las cuentas digitales. Las cuentas online suelen venir acompañadas de tarjetas sin cuotas de emisión ni de mantenimiento y no hace falta domiciliar ingresos ni contratar productos extra para disfrutar de una tarjeta gratis.

Banco que sí dan tarjetas gratis

Las cuentas digitales de BBVA, Abanca, Liberbank o Cajamar incluyen una tarjeta de débito sin cuotas y no requieren ningún tipo de vinculación. Eso sí, están pensadas para clientes que operan por Internet o por cajeros y no acuden regularmente a las oficinas.

ING no cobra por la emisión y el mantenimiento de sus tarjetas de débito y de crédito asociadas a su Cuenta Nómina sin comisiones. La cuenta tampoco cobra por las transferencias y, entre otras ventajas, ofrece dos días de descubiertos gratis, Bizum y reintegros gratuitos en más de 50.000 cajeros de España. Para disfrutar de todas sus ventajas es necesario domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o recibir transferencias mensuales de al menos 700 euros.

Openbank permite a los titulares de la Cuenta Corriente Open sin comisiones disponer de una tarjeta de débito sin cuotas y no exige ningún tipo de vinculación a cambio. Con ella se pueden obtener descuentos en compras y sacar dinero gratis en los más de 7.500 cajeros que tiene el Santander en España.

Tampoco cobra comisiones N26, que comercializa una cuenta corriente y una tarjeta de débito gratuitas con ventajas muy atractivas (pagos en otra divisa sin comisiones y con el tipo de cambio de Mastercard, tres reintegros gratis al mes en cualquier cajero de la eurozona, etc.).

Tarjetas sin cambiar de banco

Tampoco hace falta romper con todo para disponer de una tarjeta gratuita. Si estamos satisfechos con nuestro banco, pero no nos satisfacen sus tarjetas o no queremos asumir las condiciones para que sean gratis, podemos solicitar una tarjeta en otra entidad y asociarla a nuestra cuenta. "Esta estrategia solo se puede seguir con las tarjetas de crédito, ya que algunas entidades permiten solicitarlas y domiciliar los recibos mensuales en cualquier cuenta", explican desde HelpMyCash. Sin embargo, no es posible domiciliar una tarjeta de débito en otro banco.

Las tarjetas de crédito sin cambiar de banco nos permiten acceder a ventajas que nuestro banco no nos ofrece sin la necesidad de abrir una cuenta nueva en otra entidad. Por ejemplo, la tarjeta WiZink Plus devuelve el 3% de lo que gastemos en moda, ocio, viajes o alimentación (el cliente debe escoger las dos categorías en las que se aplicará la bonificación) con un máximo de seis euros al mes. La tarjeta es gratuita y, además, permite pagar compras en tres meses sin intereses con una comisión de formalización de entre 2,5 y 25 euros. Y ahora regala 30 euros a los clientes que gasten 300 euros durante los primeros tres meses tras la concesión.

Precisamente, señalan desde HelpMyCash, las devoluciones en compras, los descuentos en gasolineras u otros comercios, los seguros incluidos o las facilidades para financiarse son algunas de las principales ventajas de las tarjetas de crédito contratables sin cambiar de banco.