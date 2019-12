Cómo evitar la crisis de pensiones y asegurarse los ahorros para la jubilación

Millones de pensionistas de Europa se están enfrentando a una crisis que está empezando a azotar a varios países. Ya comentamos hace unos días la situación de Holanda, que gozaba del mejor sistema de pensiones del mundo y que puede estar a punto de quebrar. Por no hablar también de Francia que vive una huelga masiva por la reforma de las pensiones. España, por su parte, ha experimentado una leve mejoría, aunque existen notables diferencias entre las más altas y las más bajas y las perspectivas no son buenas.

En Reino Unido, una nueva serie de televisión de Channel 5 puso voz a algunos de los jubilados que ya sufrían esta crisis. Como ejemplo, una pareja que tuvo que vivir con solo 3,50 libras (al cambio 4,16 euros más o menos) al día para probar dónde llegarían sus ahorros.

El documental mostraba también una cruenta realidad: dos tercios de los empleados de 45 años o más se enfrentan a la pobreza cuando se jubilen, a menos que empiecen a ahorrar de forma inminente.

Pese a todo, la realidad es que -aunque es mejor hacerlo cuanto antes- nunca es tarde para comenzar ahorrar para la jubilación. Saber la cuantía del dinero a guardar difiere, obviamente, de dónde viva, su situación familiar, etc. Por ello, en The Sun, explican cómo ahorrar para la pensión y asegurarse una vez que deje de trabajar.

Por dónde empiezas

Si tu actual pensión es pequeña, lo primero de todo es calcular cuánto debería ahorrar. Según un estudio realizado en octubre, si quieres una jubilación cómoda, lo primero es acumular un bote de 698 euros por persona, 423 euros si está en pareja.

Obviamente, según específica The Sun, también hay que tener en cuenta el tipo de plan de pensiones con el que cuenta.

Planes de pensiones de empleo

Poner en el punto de mira los planes de pensiones de empleo que están a su disposición.

Los planes de pensiones de empleo son fondos de pensiones que promueven las propias empresas o administraciones públicas para sus trabajadores con el principal fin de complementar la prestación de la Seguridad Social durante la jubilación. Aunque se centran en garantizar nuestro nivel de vida en el futuro, también prevén otras prestaciones para casos de fallecimiento o enfermedades graves e incapacidad.

La cuantía máxima anual que podremos aportar será de 8.000 euros. Este importe incluirá tanto las aportaciones que haga la empresa en nuestro nombre como las voluntarias que hagan los empleados

Maximiza tus contribuciones

Si ya eres miembro de un plan de pensiones de tu trabajo, aumentar tus contribuciones es otra opción.

Muchos empleadores igualan las contribuciones que pagan sus trabajadores. Por tanto, si usted paga más, ellos harán lo mismo. El ex ministro de pensiones Steve Webb, ahora director de políticas de Royal London, dijo a The Sun: "Lo que muchas personas no se dan cuenta es que si eligen poner dinero extra en una pensión, su empleador también puede aportar más".

Ahorrar dinero extra

Si tienes dificultades para reducir sus gastos, otra opción puede ser planear un aumento salarial. Según Webb: "Siempre es más fácil ahorrar cuando acabas de tener un incremento" ya que entiende que "es doloroso apartar dinero para más adelante, cuando lo prefieres gastar ahora".

Esto se debe según cuenta a que quizás estamos más acostumbrados a gastar dinero extra. Por eso aconseja que cuando obtenemos un dinero extra en vez de gastarlo inmediatamente, aumentar la cuantía que guardamos para la jubilación.