Trucos para saber cuándo financiar las compras y ahorrar dinero en intereses 

Las tarjetas de crédito son productos diseñados para poder pagar las compras a plazos. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, incluso en un año tan atípico, los gastos comienzan a aumentar. Cenas, reuniones, regalos, viajes… son de los gastos más comunes y es normal verse tentados a pagar todo con las tarjetas y ocuparnos de ello más adelante. No obstante, pagar a plazos con una tarjeta de crédito implica pagar unos intereses que, de media, son del 18,25% de acuerdo con el Banco de España, nos explica el comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Para no hacer la cuesta de enero más empinada, existen tres trucos que es aconsejable revisar para saber qué compras financiar con tarjeta de crédito en Navidad y que no nos llevará más de un minuto ponerlos en práctica.

1. Haz una lista de los grandes gastos

¿Vas a comprarte un billete de avión? ¿Tienes que comprar muchos regalos? ¿El menú navideño es cada vez más alto? No es necesario apuntar absolutamente todos los gastos de diciembre, pero sí que es aconsejable realizar una lista con los gastos más grandes y lo que tenemos pensado pagar.

Con esta lista podremos ver de manera más clara qué compras podemos pagar de nuestros ingresos y cuáles preferimos abonar en cuotas. Esta lista también nos servirá para decidir si las tarjetas son el mejor medio de financiación. Según el importe, las tarjetas no siempre serán la mejor alternativa. Para compras a partir de 600 o 1.000 euros, podemos encontrar otros productos como créditos al consumo o préstamos preconcedidos que nos permitirán financiar compras más elevadas con un interés más bajo.

2. Valora qué forma de pago es la más adecuad

Las tarjetas de crédito, nos explica HelpMyCash.com, tienen diferentes formas de pago. Podremos reembolsar todo el dinero gastado durante diciembre a comienzos de enero y sin pagar intereses o elegir pagar poco a poco en varios meses a través de una cuota fija o porcentual.

Debemos tener en cuenta que, aunque pagar una cuota baja será más cómodo, esto hará que estemos pagando durante más meses y que se generen intereses durante más tiempo, lo que hará que financiarnos nos salga más caro. Además, corremos el riesgo de que devolver las compras de Navidad se junte con otras épocas de más gastos como Semana Santa, verano o incluso las Navidades de 2021.

Así, si lo que buscamos es pagar las compras de Navidad poco a poco, es importante elegir una cuota acorde que sea lo suficientemente alta como para que el plazo de devolución sea corto y no tan alta como para desequilibrar nuestra economía.

Para los usuarios que tienen el pago a fin de mes sin intereses, muchas tarjetas ofrecen la posibilidad de financiar una compra puntual sin cambiar la forma de pago. Este sistema, conocido generalmente como pago fácil, suele tener condiciones más ventajosas que el pago aplazado. Por ejemplo, la Tarjeta de crédito WiZink Plus ofrece financiar compras a tres meses sin intereses con una comisión de entre 2,5 y 25 euros, según la cantidad por financiar.

3. El coste total, la cifra para la evaluación final

El tercer truco para evaluar si vale la pena financiar las compras de Navidad es conocer cuánto pagaremos en total. Así, sabiendo qué compras pagaremos a plazos y con qué forma de pago, podremos hacer un cálculo para saber cuánto nos costará financiarnos.

Conocer cuántos intereses pagaremos por no tener que abonar las compras de golpe nos permitirá evaluar fácilmente si pagar este coste de más nos vale la pena.

Para verlo de manera más clara, imaginemos que financiamos las compras de diciembre por un valor de 600 euros con un interés del 18,25%. Si decidiésemos reembolsar el dinero en tres meses, terminaríamos de pagar en marzo, pagando 206 euros al mes y generando un total de 18,3 euros en intereses. En cambio, pagando en 12 meses, reembolsaríamos una mensualidad de 55 euros y se generarían 61 euros en intereses. Además, se juntaría con otras épocas como verano, la vuelta al cole o el próximo diciembre, momentos en los que también podríamos requerir utilizar la tarjeta. Para hacer este cálculo fácilmente, HelpMyCash ha creado una calculadora gratuita que nos permitirá calcular cuánto pagaremos cada mes y en total por nuestras compras con tarjeta.

En definitiva, siempre que analicemos los gastos que realicemos, que paguemos una cuota que no desequilibre nuestra economía y que el coste total de hacerlo nos parezca adecuado, podemos valorar la idea de pagar a plazos.