Cómo funcionan los préstamos entre particulares

PREGUNTA Soy autónoma, tengo un pequeño negocio en Madrid y estoy sin ingresos desde que empezó la crisis. Mis padres pueden hacerme un préstamo, ¿hay alguna cuestión legal que deba tener en cuenta?

El préstamo entre particulares es una figura contractual perfectamente válida. Aunque no perdería validez civil si fuera fruto de un pacto meramente verbal, pues no requiere forma escrita, es muy aconsejable firmar un contrato privado en el que se especifiquen las condiciones del préstamo. Esto cobra especial relevancia si sus padres no le van a cobrar intereses porque Hacienda puede presumir que el movimiento de dinero es una donación, o que es un préstamo pero con intereses, y se los imputará como ganancia a sus padres.

Además, si a usted o a ellos les pasa algo, la forma escrita permitirá a sus sucesores exigir el cumplimiento de lo pactado en sus justos términos.

El contenido básico será: fecha y lugar, datos de las partes, importe del préstamo, intereses o ausencia de intereses, plazo máximo de devolución y forma de realizarla (a plazos, todo al final, etc). Por supuesto, cualquier pacto adicional debe también figurar.

Lo que deben hacer es suscribir el contrato con todas las condiciones y liquidar en su hacienda autonómica el ITPAJD (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), pero como exento de tributación. De ese modo quedará expresa constancia de la fecha y condiciones del préstamo frente a cualquier administración o tercero.