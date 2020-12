Cómo ganar el bote del Euromillones: trucos y errores a evitar, según expertos

200 millones de euros. Es la estratosférica cifra que este viernes, 4 de diciembre, pondrá en juego el sorteo del Euromillones. Se trata de la cantidad más alta hasta la fecha, después de que en las últimas semanas ningún jugador tuviera la combinación ganadora, lo que suponía ir sumando cada vez más al bote. El premio más alto de la historia había sido de 190 millones. Cayó en cuatro ocasiones: dos de ellas en Reino Unido (2012 y 2019), una en Portugal en 2014 y otra en España en 2017.

Ante un sorteo de tal calibre, es lógico que al número de apostantes habituales se sumen otros menos frecuentes. Veamos, así, algunos consejos, guías o trucas que han aplicado expertos y matemáticos para aumentar las probabilidades de éxito.

Trucos para 'dummies'

Uno de los primeros consejos es jugar al Euromillones en grupo. De hecho, se recomienda formar una 'peña' para jugar regularmente aportando una cuantía semanal o mensual y así tener más probabilidades. La mayor eficacia de este método es lógica, ya que se compran más boletos por sorteo con diferentes números. Es altamente aconsejable comprar más boletos para un solo sorteo que adquirir uno individual en sorteos diferentes.

El mejor ejemplo es el grupo de 14 amigos de Mayorga (Valladolid) que se llevaron un bote de 144 millones de euros. Asimismo, siete de las 12 botes ganados en Irlanda siguieron el mismo patrón.

Por otro lado, si se dispone de dinero suficiente jugando de forma individual, se aconseja probar la compra de una apuesta múltiple. Esta acción tendrá un efecto similar al de la apuesta grupal, pero el desembolso será mayor.

Finalmente, es una muy buena opción jugar online, ya que de este modo el apostante se asegura recibir una notificación en caso de haber ganado algún premio.

Y si aplicamos las matemáticas....

Jugar de forma inteligente supondrá calcular todas las posibilidades y elegir las acciones correctas que, si bien no implican hacerse con la combinación ganadora, sí que aumentan las probabilidades. Para ello, se requiere hacer uso de las matemáticas. O, al menos, así piensa Edvin Hiltner, experto en aplicar esta ciencia en juegos de azar para acercarnos más al bote. "Aquí no habrá supersticiones. Lo que expongo son realidades puras derivadas de principios de la teoría de la probabilidad, la combinatoria y la Ley de los grandes números. Los números no mienten", asegura en su blog Lotterycodex, estrategia de Lotería, según las matemáticas. Veamos, algunos de los trucos que emplea Hiltner para aplicarnos a la hora de jugar el bote de 200 millones del Euromillones, es la ley de los grandes números o el patrón de pares-impares.

Desde Lottery Codex, realizan una serie de cálculos que atendiendo a los patrones pares e impares y sus posibilidades de ganar, dejan claro que el patrón idóneo debería ser: tres números impares y dos pares o dos números impares y tres pares.

De esta forma, elabora una tabla, aplicando las matemáticas, en la que muestra los patrones completos con sus probabilidades correspondientes. Por ejemplo:

Combinación de 3 números impares y 2 pares: 0,235 probabilidades

Combinación de 3 números pares y 2 impares: 0,235 probabilidades

Combinación de 1 número impar y 4 pares: 0,149 probabilidades

Combinación de 1 número par y 4 impares: 0,149 probabilidades

Combinación de 5 números impares y ninguno par: 0,025 probabilidades

Combinación de 5 números pares y ninguno impar: 0,025 probabilidades

La tabla de Hitlner muestra que los dos primeros son los mejores para jugar el Euromillones; mientras que la peor elección sería todos los números pares o todos los números impares.

Errores a evitar

Veamos, a continuación, los errores más comunes que, según Hiltner, se cometen al jugar al Euromillones.

Estudiar los resultados anteriores: en matemáticas hay dos tipos de eventos aleatorios: dependientes e independientes. En la lotería, cada sorteo se considera independiente. Esto, en definitiva, significa que los 100 sorteos anteriores no incidirán en nada en el próximo sorteo.

en matemáticas hay dos tipos de eventos aleatorios: dependientes e independientes. En la lotería, cada sorteo se considera independiente. Esto, en definitiva, significa que los 100 sorteos anteriores no incidirán en nada en el próximo sorteo. Fijarse en los números calientes : para Hiltner, "todos los números tienen la misma probabilidad de salir". Por ejemplo, si esperas que el '8' solo aparezca 100 veces, es probable que con el resto de cifras ocurra más o menos lo mismo y con la misma frecuencia.

: para Hiltner, "todos los números tienen la misma probabilidad de salir". Por ejemplo, si esperas que el '8' solo aparezca 100 veces, es probable que con el resto de cifras ocurra más o menos lo mismo y con la misma frecuencia. Todas las combinaciones tienen las mismas probabilidades: tal y como apunta Hiltner, el número y la combinación son dos términos diferentes en la lotería, de modo que la probabilidad y las probabilidades son dos términos diferentes en las estadísticas. Cada número tiene la misma probabilidad. Este es un hecho matemático. Pero la lotería, dice, no se gana con un solo número, se necesitan elegir 5 o 6 y hacer coincidir una combinación.

tal y como apunta Hiltner, el número y la combinación son dos términos diferentes en la lotería, de modo que la probabilidad y las probabilidades son dos términos diferentes en las estadísticas. Cada número tiene la misma probabilidad. Este es un hecho matemático. Pero la lotería, dice, no se gana con un solo número, se necesitan elegir 5 o 6 y hacer coincidir una combinación. Que la máquina haga su trabajo: esto es un error, simplemente, porque es de forma aleatoria, lo que supone jugar sin ninguna estrategia.

Cuidado con el plazo para reclamar el dinero

Casi 40 personas que habían ganado premios del Euromillones legalmente, perdieron todo el dinero de los mismos por un simple error: no saber que el boleto tiene fecha de caducidad.

En España, los afortunados pueden acudir a cobrar el premio del Euromillones en un periodo de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo. Asimismo, este periodo se ampliará un día más en el supuesto de que el último día del plazo sea festivo. A partir de ahí, el dinero estará perdido y no habrá nada que hacer.

Dónde invertir el Euromillones, según los expertos

Con el fin de rentabilizar al máximo el dinero, hay dos opciones que destacan por encima del resto: