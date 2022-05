'Que el dinero te acompañe': cómo se convirtió Star Wars en un filón de oro. 

La frase más conocida de 'La guerra de las galaxias' es sin duda: “Que la fuerza te acompañe”. En inglés se dice 'May the force be with you'. Todos los 4 de mayo desde 2013, se celebra el Día de 'La guerra de las galaxias' (Star Wars Day), porque el 4 de mayo de 1979, dos años después del estreno de la famosa película, el Partido Conservador Británico publicó un anuncio en el 'London Evening News' felicitando a su líder Margaret Thatcher con las siguientes palabras: “May the fourth be with you”. Era un juego de palabras cuya traducción sería: “Que el 4 de mayo te acompañe”. Las elecciones se habían celebrado el día anterior, y Thatcher fue reconocida como la nueva primera ministra el 4 de mayo.

La película escrita y dirigida por George Lucas se estrenó en mayo de 1977 y ha sido una franquicia tan rentable que se podría parafrasear como “que el dinero te acompañe”. La primera película (que equivale al Episodio III: Una nueva esperanza), costó 11 millones de dólares (en términos corrientes). Si se mide en dólares constantes, es decir, ajustado la inflación desde su estreno, es la segunda película de la historia con mayor recaudación, según Box Office Mojo. Ha ingresado 1.629 millones de dólares (constantes). Solo la supera “Lo que el viento se llevó”, una película de 1939 que ha recaudado desde entonces 1.850 millones de dólares en los mismos términos constantes.

Entre las 20 películas que más han recaudado en la historia en dólares contantes se cuelan cinco de la saga de Lucas. La de 1977 mencionada y, además, el Episodio VII: el despertar de la fuerza (989 millones de dólares); el Episodio V: El imperio contrataca (899 millones de dólares); el Episodio VI: El regreso del Jedi (860 millones); y el Episodio I: La amenaza fantasma (826 millones de dólares).

Star Wars no ha sido la primera franquicia de éxito de la historia porque antes estaban James Bond, y El Padrino. Pero en dólares contantes, con sus 12 películas se ha convertido en una de las mayores y más rentables, probablemente la que más ha recaudado de la historia. El universo de Marvel con sus 23 películas ha recaudado más en términos corrientes, es decir, sin aplicar la inflación.

Lo inexplicable fue que George Lucas lo viera todo antes de que empezara a rodarse la primera de la serie. Lucas había debutado en la gran pantalla en 1971 con la película 'THX 1138'. Era una película de ciencia ficción en la que una serie de androides controlaban a la sociedad con drogas para reprimir las emociones de los humanos. Recordaba un poco la novela 'Un mundo feliz', de Aldous Huxley. Años antes, cuando era estudiante universitario, había hecho un cortometraje muy simplón titulado 'Freiheit' (libertad en alemán), donde mostraba el intento de un alemán de escapar de la Alemania comunista pero que es acribillado sin contemplaciones en medio de un prado (se encuentra en YouTube). En 1973 estrenó su segunda película: 'American Graffiti'. Era un film sobre un grupo de jóvenes californianos que hacían carreras de coches: fue un éxito rotundo. La película recaudó 200 millones de dólares. Había costado 777.000 dólares.

En la cabeza de Lucas ya habitaba la idea de crear un western espacial desde 1971. Durante dos años trabajó Lucas en el guion y se acercó primero a los estudios United Artist: lo rechazaron. Luego a Universal. Lo rechazaron. La insistencia de Gary Kurz, el productor y amigo de Lucas, hizo que llegara el guion a la Twentieth Century Fox, que lo aceptó. Lucas solo pidió un salario en 150.000 dólares. Pero hizo a la Fox dos solicitudes que parecían insignificantes: conservar los derechos de comercialización (el merchandising, la marca comercial, etc), y retener los derechos en caso de que hubiera una secuela. Esta pre-visión le convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo del cine.

Desde el lanzamiento en 1977, LucasFilms ha registrado unas 205 patentes, 1.077 marcas comerciales y 3.489 derechos de autor. La clave de este antiguo estudiante de la Universidad de Southern California fue su enorme visión comercial, algo que no es común entre los directores de cine.

Lucasfilm patentó por ejemplo el robot esférico BB8. Es uno de los objetos más vendidos en Amazon. Este pequeño robot que aparece por primera vez en 'El despertar de la fuerza' podía ser manejado desde una tableta o un teléfono inteligente. Puesto que este robot no fue una creación original de un empleado de la empresa sino de muchos, los derechos de la patente se asignaron a la empresa.

Lo mismo pasa con la marca comercial derivada de la sagas. Una marca comercial es algo representado por una palabra o palabras, eslóganes, símbolos, imágenes o logotipos, que distingue un productos o servicio de otros en un campo comercial.

Toda la saga de Star Wars está llena de frases, iconos, símbolos e imágenes comerciales protegidos por derechos de autor y que han supuesto un inmenso negocio paralelo e inacabable. Desde los nombres de personajes como Princesa Leia, Luke Skywalker, Yoda, Darth Vader, Obi Wan Kenobi, hasta C-3PO, R2-D2 y BB8. Lucasfilm también registró términos que se refieren a especies imaginarias de seres como “Wookiee”, “Ewok” y “Gungan”. Por supuesto, Lucasfilm ha registrado las famosas frases como “Que la Fuerza te acompañe” y hasta en inglés la frase empleada por el Partido Conservador “Que el Cuatro de Mayo te acompañe” (el Día de Star Wars). No se pueden patentar frases, pero sí se puede registrar una marca comercial, de la cual se tienen derechos de explotación. Esto quiere decir que si alguien desea imprimir camisetas con las palabras “que la fuerza de acompañe”, tendrá que pagar derechos a Lucasfilm. Lucas incluso logró que términos genéricos como “Bounty Hunter” (Cazarrecompensas) también fueran registrados.

Cuando estaba preparando la primera película en 1977, Lucas encargó Andrew Ainsworth que le fabricase 50 cascos para las tropas de asalto. Años después, ante el éxito de la película, Ainsworth se puso a fabricar y vender cascos por su cuenta hasta que Lucas le demandó y le hizo parar la producción.

En 1985, Lucasfilm denunció a Ronald Reagan por usar el término “Guerra de las galaxias” para referirse al escudo espacial creado por el Pentágono para defenderse de un ataque nuclear soviético. Pero Lucas no logró nada También denunció en 2008 a la compañía Verizon por emplear la palabra “droid” (droide). Esa palabra estaba registrada. Pero Verizon la estaba empleando con fines comerciales. Al final, la compañía llegó a un acuerdo para emplear la palabra “droide” con fines comerciales, pero pagando los royalties.

En 2016, un hombre llamado Michael Brown fundó en EEUU una academia para enseñar “el camino del Jedi” y cómo manejar un sable de luz. Lucasfilm le demandó en los tribunales por violar los derechos de marca registrada, y más cosas.

El gran negocio del 'merchandising'

El merchandising ha sido un gran negocio que al principio fueron ignorados por los fabricantes de juguetes. En 1977 Lucas firmó un contrato con la firma Kenner para darle licencia a perpetuidad para fabricar juguetes basados en personajes y artefactos de “Star wars” por 100.000 dólares al año. Pocos dieron importancia a aquella exclusiva, pero la verdad es que Kenner hizo mucho dinero vendiendo princesitas Leias y R2-D2 de plástico.

En 1991, la juguetera Hasbro compró Kenner. Hoy los juguetes de “Star wars” están considerados como la línea comercial de más éxito de la historia pues han logrado unos ingresos de 12.000 millones de dólares

Los derechos de autor son otra cosa. Permiten adjudicar la autoría de una obra gracias lo cual Lucas ha blindado sus obras artísticas de las copias no autorizadas. Los derechos abarcan manifestaciones artísticas, como guiones, carteles de películas, grabaciones de sonido, libros de Star Wars, libros electrónicos, películas y programas de televisión. Una de las bandas sonoras más reproducidas de la historia ha sido la banda sonora de la primera película de la serie en 1977, compuesta por John Williams. Los derechos intelectuales son del creador, de Williams. Pero la explotación comercial es de Fox Records, el brazo musical de 20th Century Fox.

La compra de Disney

Por cierto, se puede emplear la banda sonora de Star Wars siempre que se haga bajo lo que las leyes de EEUU denominan Fair Use (Uso Honesto): se puede utilizar para críticas, enseñanza, comentarios, noticias, investigación y hasta para parodiarla.

En 2012, Disney compró Lucasfilm por 4.000 millones de dólares. Fue más de lo que Disney había pagado por Marvel en 2009 (entonces fueron 3.600 millones). Las cuatro películas de la saga de Lucas que se hicieron desde 2012 hasta 2018 le hicieron ingresar a Disney 4.800 millones de dólares, con lo cual recuperó su inversión sobradamente.

Forbes calcula que la fortuna de Lucas al día de hoy es de 5.400 millones de dólares. Es uno de los hombres más ricos de Hollywood. Todo fue porque ató las condiciones de su primera película a una estricta retención de los derechos comerciales, convirtiendo a “La guerra de las galaxias” en una caja registradora que no cesa de ingresar dinero.