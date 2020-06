Cómo gestionar la comunidad de propietarios ante la crisis de la Covid-19

Pregunta ¿Qué se puede hacer para gestionar la comunidad de propietarios si no se pueden celebrar juntas de comunidad por culpa del COVID?

Solo en Cataluña, que sepamos, se ha implementado alguna medida para este serio problema. Allí se ha establecido que las reuniones ya convocadas que debían celebrarse durante la vigencia del estado de alarma quedaban suspendidas, y que volverían a convocar dentro del mes siguiente a su levantamiento a menos que fuera posible celebrarlas por medios telemáticos que permitieran garantizar: la identificación de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto.

Además, se ha establecido que durante la vigencia del estado de alarma se pueden adoptar acuerdos sin reunión a instancia del presidente de la comunidad mediante la emisión del voto por correspondencia postal, comunicación telemática o cualquier otro medio, siempre que queden garantizados los derechos de información y de voto, que quede constancia de la recepción del voto y que se garantice su autenticidad.

En zona de derecho común no se ha previsto nada específico, lo que está dando verdaderos quebraderos de cabeza a los administradores. Las juntas no se pueden celebrar presencialmente y cada comunidad está viendo en qué forma pueden proveer a las cuestiones que no pueden demorarse, lo que en la práctica supone, en algunos casos, dejar en manos de los presidentes las decisiones y en otros, el empleo de medios más o menos informales para asegurar la participación de los vecinos en asuntos urgentes de la comunidad.

La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com