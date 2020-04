Borrador de la declaración de la renta 2019: cómo hacerlo paso a paso

Hoy comienza el plazo para presentar la declaración de la renta de 2019. La Agencia Tributaria ha dado el pistoletazo de salida de la campaña de este año, que se alargará hasta el próximo 30 de junio. Aunque la atención presencial no comenzará hasta el próximo 13 de mayo, aquellos que quieran confirmar su borrador o presentar su declaración pueden hacerlo desde hoy por Internet.

Cómo acceder al borrador

Para consultar y confirmar el borrador desde la página web de la Agencia Tributaria (AEAT) o desde la app que ha desarrollado el organismo, disponible para dispositivos iOS y Android, es necesario identificarse.

Los contribuyentes tienen tres vías para identificarse en la sede electrónica del organismo: mediante certificado digital o DNI electrónico, a través del sistema Cl@ve PIN o con un número de referencia, de acuerdo con la Guía práctica de la declaración de la renta de 2019 elaborada por el comparador financiero HelpMyCash.com, un manual que detalla paso a paso cómo consultar el borrador y cuáles son las novedades fiscales de esta campaña.

Los contribuyentes que tengan un certificado digital o que estén dados de alta en el sistema Cl@ve solo tendrán que acceder al servicio de tramitación del borrador en línea de la Agencia Tributaria y escoger uno de estos dos métodos de identificación. El resto necesitará obtener un número de referencia

Cómo obtener el número de referencia

El número se puede obtener por teléfono o por Internet. A priori, parece un trámite sencillo, pero puede complicarse. ¿La razón? Para conseguir el código es necesario rescatar el valor de la casilla 505 de la declaración de la renta de 2018 (la que se presentó el año pasado).

La casilla en cuestión hace referencia a la base liquidable general sometida a gravamen y podemos encontrarla tanto en la declaración o el borrador del año pasado como en el documento de ingreso o de devolución. Si no conseguimos rescatar el importe, podemos acudir a una oficina de la AEAT para obtenerlo, pero deberemos solicitar cita previa.

Si intentamos obtener el número de referencia por Internet y al introducir el importe de la casilla 505 en el formulario aparece un error, debemos revisar que los datos introducidos sean correctos y realmente se correspondan con la declaración que finalmente presentamos y que los números enteros estén separados por una coma y no por un punto de los decimales, explican fuentes de HelpMyCash.

Hay dos excepciones: por un lado, los contribuyentes que no hayan presentado la declaración el año pasado y, por el otro, aquellos a los que la casilla 505 les arrojase un resultado igual a cero. En estos casos, para solicitar el número de referencia en lugar de introducir el importe del campo 505 se tendrá que informar de los últimos cinco dígitos del IBAN de una cuenta corriente a nombre del declarante.

Una vez tengamos el número de referencia, podremos identificarnos en el servicio Renta Web o en la app de la Agencia Tributaria para tramitar el borrador.

Último cartucho: el sistema Cl@ve PIN

Si no disponemos de certificado digital, no queremos desplazarnos a una oficina de la Agencia Tributaria y no podemos averiguar el valor de la casilla 505 para obtener el número de referencia, podemos recurrir al sistema Cl@ve PIN. Este método permite tramitar el borrador y confeccionar declaraciones por Internet, pero requiere registrarse previamente, de ahí que para aquellos que no estén dados de alta ya en el servicio obtener un número de referencia sea más rápido.

El registro se puede llevar a cabo en una oficina de la AEAT de forma presencial o bien por Internet con y sin certificado digital. En este último caso, el contribuyente deberá solicitar una carta de invitación con un código de seguridad que le será reenviada a su domicilio fiscal. Hasta que no le llegue, no podrá completar el registro y acceder al borrador. Según la Agencia Tributaria, la carta se envía en un plazo de siete días laborables.

El sistema Cl@ve PIN permite identificarse ante la Administración para llevar a cabo trámites en línea. Combina una contraseña escogida por el contribuyente con un pin temporal que se puede renovar cada vez que se necesite. El pin se recibe por SMS o a través de la aplicación del servicio.