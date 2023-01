Así invertirá el dinero este ganador del Euromillones: "Todavía no parece real"

El sorteo del Euromillones se juega en hasta nueve países de Europa. España es además uno de los pioneros junto con Francia y Reino Unido en 2004. Meses después, se unieron otros territorios como Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Aunque hay una serie de sorteos adicionales que son comunes a todos los países, como la Lluvia de Millones, el bote especial de 130 millones o el conocido como 'El Millón', cada país tiene la posibilidad de ofrecer otros juegos extra a sus ciudadanos.

En el caso de España no existe ninguno, pero en otros como Reino Unido, Bélgica o Irlanda existen combinaciones extras que permiten ganar otros botes distintos al general. En el caso de Irlanda, el Euromillones Plus permite a los usuarios ganar un premio garantizado de 500.000 euros en caso de acertar la combinación ganadora pero sin las estrellas.

Así es como el pasado viernes, 13 de enero, un ganador logró hacerse con este premio mayor y convertirse en millonario. Según recogen en el diario local Irish Examiner el afortunado aseguró que cuando recogió el cheque "todavía no le parecía real".

Sus planes para el dinero del Euromillones

Este jugador de la localidad de Cavan, al norte de Irlanda, señaló a la Lotería Nacional del país que sentía que todavía no era real el hecho de haber ganado este premio. "Nada te preparará para ese momento en el que revisas un boleto de lotería y te das cuenta de que has ganado un premio que te cambia la vida. Para ser honesto, he sido un saco de nervios desde que revisé el billete".

Lleno de emoción, señaló que su primer instinto al conocer que su combinación era la ganadora fue acudir a la sede de la lotería de Dublín, a más de hora y media de trayecto, para reclamar el cheque. "Quería entregar este pequeño papel que vale medio millón de euros. Es una sensación tan extraña pero maravillosa al mismo tiempo".

Según comunicó, lo primero en lo que invertirá el dinero es en pagar por completo su hipoteca y algunas facturas pendientes. Después, asegura que ayudará a su familia para cerrar los agujeros económicos que tienen. Más adelante, cuando empiece a entrar el buen tiempo, tiene pensado reservar un viaje en algún lugar agradable y pensar con más calma lo que quieren hacer con toda esta fortuna. "La emoción ha cesado", confirmaba en el diario local.