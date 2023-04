Cómo descargarse el borrador de la declaración de la Renta por internet

Este martes, 11 de abril, arranca la campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2022. No cabe duda de que una de las preguntas que más se repiten hoy los más de once millones de contribuyentes en España tiene que ver sobre cómo se puede obtener el borrador de la Renta por internet. Pues bien, lo primero que se debe saber es que desde hoy mismo cada contribuyente podrá verlo y descargarlo.

No obstante, llegados a este punto, lo primero que hay saber es qué es el borrador. Pues bien, se trata de un documento no vinculante generado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el que se exponen los datos personales y económicos que tiene del contribuyente hasta una fecha en concreto y, este año, cuenta el periodo de 2022. Como su propio nombre indica, es un borrador, es decir, no la declaración final.

Por esta razón, los expertos fiscales recomiendan revisar con tranquilidad el borrador antes de confirmarlo. Por otro lado, también puede modificarlos si considera que hay información incorrecta, y deberá demostrarlo a la Agencia Tributaria con la documentación requerida. Por ello, los expertos recomiendan revisar con tranquilidad el borrador antes de confirmarlo.

Ya disponibles tanto la consulta de datos fiscales de 2022 como el simulador Renta WEB Open👉https://t.co/jzLfz5DRLQ — Soporte Técnico AEAT (@informaticaaeat) March 15, 2023

Cómo obtener el borrador de la Renta por internet

Hay dos opciones para solicitar el borrador de la Renta: A través de la página web de la Agencia Tributaria. Una vez dentro del servicio para tramitar el borrador, el sistema pedirá los datos del DNI del interesado y, a continuación, ofrecerá dos opciones:

El sistema pedirá los datos del DNI del interesado Ministerio de Hacienda y Función Pública

Identificarse con el sistema Cl@ve PIN u obtener un número de referencia que puede conseguir revisando la Casilla 505 de una declaración ya presentada. El programa solicitará el importe de dicha casilla, pero si estaba vacía en el anterior ejercicio pedirá el número IBAN de la cuenta bancaria. En ambos, el sistema generará el citado código de referencia para poder seguir el proceso , como explica el organismo público en su web. u obtener un número de referencia que puede conseguir revisando la Casilla 505 de una declaración ya presentada. El programa solicitará el importe de dicha casilla, pero si estaba vacía en el anterior ejercicio pedirá el número IBAN de la cuenta bancaria. En ambos,

A continuación, hay que acceder al apartado Borrador/Declaración (Renta WEB), donde aparecerá en la pantalla el borrador con todos los datos del contribuyente. Este deberá revisarlos, ver que estén correctos e ir avanzando página a página haciendo clic en el botón "aceptar" de la parte inferior. Una vez vista la información, y si así lo quiere, puede guardar el borrador y presentarlo de forma definitiva.

Habrá que acceder al apartado Borrador/Declaración Ministerio de Hacienda y Función Pública

Desde la App móvil de la App móvil de la Agencia Tributaria.

App de la Agencia Tributaria Ministerio de Hacienda y Función Pública

Hacienda ofrece la posibilidad de acceder al borrador mediante a través de su aplicación móvil, donde el usuario deberá ir al área de Tramitación de borrador/declaración. El contribuyente podrá visualizar el resultado de la declaración, sus datos bancarios, la Comunidad Autónoma y la asignación tributaria, tal y como indica la AEAT en la web.

¿Qué documentación necesito?

Para acceder al borrador será necesario tener a mano el DNI y, en caso de no poder acceder con el sistema Cl@ve PIN, una declaración ya presentada para poder conseguir el número de referencia ya mencionado. Es aconsejable disponer de toda la documentación con respecto a ingresos, situación personal, deudas, patrimonio y ayudas, de modo que se tenga toda la información necesaria para poder comprobar los datos que aparece en el borrador.