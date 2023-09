Cómo pedir la acreditación de familia monoparental: requisitos y plazos

Contar con el título de familia monoparental en España no solo es posible si se está separado y se tiene la custodia de los hijos. La nueva Ley de Familias Monoparentales, que entró en vigor el pasado 8 de septiembre, permitirá que miles de familias puedan solicitarlo. Además, diversas normas autonómicas fijan los requisitos que se han de cumplir para obtener el reconocimiento, que acredita la existencia de una única persona como responsable de la unidad familiar y otorga beneficios, ventajas fiscales y bonificaciones al colectivo. Estas se suman a las subvenciones que existen a nivel nacional. Y lo cierto es que el plazo para pedir la acreditación ya está abierto, por lo que los interesados deben prestar especial atención.

Para que se considere familia monoparental, esta ha de estar formada por un progenitor, ya sea madre o padre, y uno o varios hijos que dependan económicamente de él. Esto suele significar que no se recibe una pensión de alimentos del otro progenitor, aunque algunas autonomías como Valencia y Asturias sí admiten su cobro. Además, el título debe renovarse cada cuatro años, ya que este caduca cuando alguno de los hijos cumple 21 años. El proceso es sencillo a pesar de que, en algunos casos, es necesario hacerlo de manera presencial.

En buena parte de las comunidades autónomas, el organismo que se ocupa de gestionar el carné de familia monoparental es el que tramita el de familia numerosa, ya que ambos ofrecen las mismas ventajas. Pero hay que tener en cuenta que esta función la desempeña un organismo regional, por lo que cada autonomía ofrece su propio carné, aunque es válido para toda España, algo similar a lo que sucede con el carné joven.

Cuáles son los requisitos para el título de familia monoparental



Puesto que son las comunidades autónomas las que gestionan el título de familia monoparental, cada territorio establece unas condiciones para poder recibirlo. No obstante, entre los requisitos generales para su reconocimiento destaca que todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en la autonomía correspondiente, con un mínimo de seis meses de antelación de la fecha de presentación de la solicitud.

A su vez, es clave que los hijos, las personas tuteladas o en acogimiento familiar convivan y dependan económicamente de un único progenitor o acogedor. Algunas comunidades marcan como límite de edad los 21 años, que puede ampliarse hasta que cumplan los 26 años, siempre que cursen estudios universitarios, formación reglada o que se dirige a la obtención de un puesto de trabajo. En cambio, no hay límite de edad en el caso de descendientes con discapacidad, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

El título se puede compatibilizar con el de familia numerosa, y será de carácter especial cuando, por ejemplo, el progenitor tenga a su cargo tres o más hijos, o cuando tenga dos y al menos uno de ellos tenga discapacidad, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Esto no es todo: también cuando un único progenitor y un solo hijo tienen una renta per cápita que no supera el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Cómo solicitar el título de familia monoparental



El documento oficial de familia monoparental tiene validez en toda la región y puede pedirse de forma telemática a través del portal de la Comunidad Autónoma, si se busca una mayor agilización administrativa. A partir de la fecha de solicitud, el plazo máximo de resolución es de tres meses y se expide el carné para toda la unidad familiar, también en formato digital, para poder acceder a él en cualquier dispositivo electrónico. Pero, para obtenerlo, hay que presentar la siguiente documentación general, que puede variar en cada región: