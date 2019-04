Cómo pedir cita previa para hacer la Declaración de la Renta 2018 en Hacienda

La campaña de la Renta 2018 ya está en marcha, pero si eres un contribuyente tradicional, de los que les gusta hacer la declaración de manera presencial, todavía tienes que esperar un poco, exactamente hasta el 9 de mayo, cuando comenzarán a dar las citas (acabando el 28 de junio) para ser atendido en las oficinas de la Agencia Tributaria entre el 14 de mayo y el 1 de julio.

Podrás solicitar cita a través de la web de la Agencia Tributaria (con el NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia); a través de la App de Hacienda o en los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71.

Documentación necesaria

Para poder hacer la Declaración de la Renta se necesitas llevar contigo los siguientes documentos:

- El número de referencia del titular o titulares de la Declaración.

- El número del DNI de todas las personas que figuren en la declaración.

- El número IBAN de cuenta bancaria.

- Las referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias (recibos del IBI). Si vive en un inmueble alquilado: NIF del arrendador y cantidades pagadas por el alquiler.

Así mismo, es necesario tener a mano, cuando corresponda:

- El importe de las cuotas satisfechas a sindicatos y a colegios profesionales.

- El justificante de las cantidades percibidas por seguros cancelados y que hayan sido contratados antes del 31 de diciembre de 1994.

- Cualquier otro justificante que pueda dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal.

Importante tener en cuenta

No todos los contribuyentes pueden acogerse a la cita previa. Entre las condiciones está no superar los 65.000 euros brutos anuales por rendimientos del trabajo, los 15.000 euros brutos anuales en rendimientos del capital mobiliario, no tener rendimientos profesionales o empresariales, tener un máximo de 2 inmuebles alquilados y/o 2 contratos de alquiler.