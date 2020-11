¿Cómo reclamo una deuda a alguien que ha vendido todos sus bienes?

Acabo de obtener una sentencia a mi favor que me reconoce el cobro de un crédito a cargo del demandado. Cuando mi abogado ha presentado la demanda de ejecución, resulta que este señor ya no tiene nada a su nombre. Me consta que tenía un piso en la playa que ahora resulta estar a nombre de un sobrino. ¿Qué puedo hacer?