Cómo reducir los gastos hormiga para que puedas irte de vacaciones este verano

El buen tiempo invita a pensar que no queda nada para que lleguen las vacaciones de verano lo que, entre otras cosas, es sinónimo de ahorro para muchas personas, aunque esto no es precisamente una tarea sencilla en un contexto de elevada inflación como el actual. De ahí la importancia de reducir los gastos hormiga en el día a día, y de conocer cómo evitar esas compras innecesarias que no afectan a la calidad de vida, pero sí a la economía.

Estos gastos suelen pasar desapercibidos y se realizan casi de forma inconsciente o por pura inercia ya que, normalmente, solo suponen unos pocos euros o, incluso, céntimos. Estas compras no parecen tener importancia, hasta que se sumen y se comprueba la cantidad de dinero que se puede llegar a gastar al mes en cosas que no se necesitan: de media, unos 150 euros mensuales por persona.

Lo cierto es que hay diversos motivos por los que ahorrar es una buena idea, como poder gestionar imprevistos, continuar con los estudios, comprar una casa o un coche, o hacer un buen viaje. Y ello es posible sin tener que endeudarse y siguiendo unos trucos que ayudan a guardar dinero de forma inteligente.

¿Cuáles son los gastos hormiga más frecuentes?

Los gastos hormiga son las pequeñas compras cotidianas que son innecesarias y que tienden a considerarse “normales”. A pesar de que cada persona tiene unos hábitos y rutinas distintas, algunos de los más comunes son los siguientes:

Comprar café de una máquina o de un bar.

de una máquina o de un bar. Optar por el transporte público o el coche , en lugar de caminar o ir en bici.

, en lugar de caminar o ir en bici. Comer o cenar fuera .

. Comprar chicles, chuches o snacks .

. Pagar comisiones que se pueden evitar.

que se pueden evitar. Realizar compras impulsivas.

Antes de eliminar estos gastos, es imprescindible identificarlos y detectar si se repiten en el tiempo, la suma del dinero que se invierte en esas compras es notable, su ahorro permitiría mejorar el presupuesto y si se puede, al menos, decantarse por una alternativa más barata.

La clave está en apuntarse todos los gastos que se realizan a diario, incluso los que ni siquiera llegan a 1 euro. Solo de esta forma se podrá tener mejor control sobre cómo se gasta el dinero y se podrán encontrar patrones de consumo que se pueden mejorar.

Trucos para evitar las compras innecesarias y ahorrar

Uno de los métodos más eficaces para eliminar los gastos hormiga es analizar el peso que tienen en el presupuesto mensual. Por ejemplo, si se gasta una media de 1,50 euros en un café fuera de casa y se toma uno cada día, al final del mes se habrán consumido 30 y gastado 45 euros. Así, algunos de los mejores trucos para evitar o reducir estas compras son: