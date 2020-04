Las 10 reglas a seguir para convertirte en millonario antes de cumplir 30 años

Sam Dogen es un experto inversor que se convirtió en millonario a sus 28 años. A esa edad consiguió tener un millón de dólares, la cantidad que acredita a su poseedor como millonario. Tras 13 años como experto inversor en banca dejó su empleo para fundar la web de finanzas personales 'FinancialSamurai', a menudo citada por 'Forbes' y 'CNBC' sobre sus consejos para generar riqueza.

Dogen señala que no hay una "fórmula secreta" para conseguir ser rico, pero sí desvela las diez reglas económicas y personales que le permitieron a él amasar una fortuna antes de cumplir 30 años:

1. Concéntrate en los estudios

Insistir en que las notas no importan no cambia la existente competencia en el mercado laboral. Algunas grandes empresas te dirán que las calificaciones no son "lo más importante", pero lo cierto es que te pedirán un extracto de tus evaluaciones. Una alta nota permitió a Dogen conseguir un trabajo en Goldman Sachs, eso sí, tras aplicar repetidamente a puestos de trabajo durante seis meses y realizar 55 entrevistas.